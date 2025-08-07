LA SAGRA Suena 2025: música en directo, cerveza de calidad y buen ambiente sin salir de Toledo

No hace falta invertir una fortuna ni recorrer cientos de kilómetros para disfrutar de una experiencia inolvidable. A veces, los mejores planes están más cerca de lo que imaginas. El festival LA SAGRA Suena, que celebra su tercera edición el sábado 27 de septiembre de 2025 en Numancia de La Sagra (Toledo), lo tiene todo: música en directo, cerveza de calidad y un ambiente perfecto para cerrar el verano por todo lo alto. Una jornada pensada para disfrutar con amigos, brindar al ritmo de la mejor música y sin que tu bolsillo se resienta.

Un cartel con Xoel López y Cupidol

LA SAGRA Suena 2025 llega con un cartel potente que mezcla lo mejor de la escena alternativa, el pop urbano y las nuevas voces emergentes. Los grandes nombres de esta edición serán Xoel López, uno de los artistas más destacados del panorama indie nacional, y Cupido, banda que ha revolucionado el pop contemporáneo con su estilo sentimental y urbano.

Junto a ellos estarán Club del Río, con su inconfundible mezcla de folk y calidez; Virginia Díaz DJ, una de las locutoras y DJs más queridas de Radio 3; y artistas como Manola, la emocionante propuesta de la gaditana Teresa Ríos, o Mauri, grupo local que aporta el toque más honesto y directo con su pop desenfadado.

Completan la programación los DJs Bit Me y Gordo DEJOTA, que se encargarán de mantener la energía hasta bien entrada la noche.

Un festival con alma local y sabor cervecero

La cita tendrá lugar, como cada año, en la fábrica de cerveza LA SAGRA en Numancia de La Sagra, un entorno que ya se ha consolidado como el corazón del festival. La organización corre a cargo de la propia cervecera, que sigue apostando por la cultura y el talento local sin perder su esencia: cerveza artesana de calidad, música y cercanía.

Durante toda la jornada —desde las 15:00h hasta la madrugada— el público podrá disfrutar de las variedades más emblemáticas de la marca: LA SAGRA Original, Radler, Sin Gluten, Doble Malta, 0,0% y 0,0% Tostada. Una propuesta gastronómica y cervecera pensada para todos los gustos, y perfecta para acompañar la experiencia musical.

Entradas asequibles y transporte desde Madrid y Toledo

Las entradas para LA SAGRA Suena 2025 ya están disponibles en la web oficial del festival, con un precio especial de lanzamiento. Además, los asistentes podrán adquirir su entrada junto con el servicio de autobús desde Toledo o Madrid, facilitando así el acceso al recinto y permitiendo disfrutar del evento con total comodidad y seguridad.

Más que un festival: una celebración de la tierra

“En esta tercera edición, hemos querido dar un paso más allá, elevando nuestra propuesta con artistas de gran nivel, sin perder la esencia que hace único al festival: buena música, buen ambiente y, por supuesto, nuestra cerveza”, señala Carlos García, CEO y fundador de Cerveza LA SAGRA. "LA SAGRA Suena es una celebración de nuestras raíces y de nuestra tierra, y cada año somos más los que compartimos esta pasión”.