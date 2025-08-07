Arde el escaparate de una tienda ubicada en el centro de Cuenca

Un incendio declarado este jueves a las 6.00 horas en el escaparate de un comercio situado en la calle Ramón y Cajal de Cuenca ha sido rápidamente controlado gracias a la actuación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el servicio municipal de Bomberos.

Según ha informado la Policía Local de Cuenca a través de sus redes sociales, los agentes fueron los primeros en intervenir, utilizando un extintor para contener las llamas hasta la llegada de los bomberos, que lograron sofocar el fuego por completo.

Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. Las causas del incendio aún no han sido determinadas.