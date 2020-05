Puestos en libertad dos de los supuestos integrantes de la Banda del BMW

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid en funciones de guardia acordó la libertad de dos de los detenidos por la Guardia Civil como presuntos integrantes de una organización dedicada al robo de vehículos y en establecimientos comerciales, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Este mismo juzgado recibió este sábado a a otros tres varones arrestados por la Policía Nacional, que están siendo investigados en una causa abierta por robo y organización criminal. Para uno de ellos se ha ordenado prisión provisional, comunicada sin fianza, y los otros dos han quedado en libertad.

En relación a las otras dos personas que han quedado en libertad, están investigados en una causa abierta por robo con violencia, robo con fuerza, organización criminal y daños. Además, a uno de ellos se le imputa también un delito contra la indemnidad sexual de una menor de edad. El fiscal no ha solicitado la prisión y el juez no puede acordar el encarcelamiento si no se lo solicita el Ministerio Público o cualquiera de las acusaciones, informa Ical.

Efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desmantelaron un grupo criminal al que se achacan numerosos delitos registrados en las últimas fechas en la provincia. En total se detuvo a nueve personas, residentes todos ellos en Valladolid, como presuntos responsables de robos con fuerza en las cosas, robos con violencia e intimidación, robo y uso de vehículo a motor, detención ilegal, receptación, depósito de munición, desobediencia agentes Autoridad y pertenencia a grupo criminal, al que se le imputan hasta el momento más de 40 hechos delictivos.