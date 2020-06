Podemos ha registrado una iniciativa parlamentaria para su debate en el próximo pleno de las Cortes con la que pretende mejorar la atención sanitaria de la provincia de Segovia, muy castigada por la pandemia “ante la fañta de recursos”, en opinión de su líder, Pablo Fernández. La proposición no de ley que defenderá la formación morada pretende que el Gobierno autonómico invierta al menos 40 millones de euros en los próximos dos años en diversas infraestructuras sanitarias, como por ejemplo, para reformar el antiguo hospital de la capital del Acueducto para que se convierta en el segundo centro hospitalario de la ciudad, pero también para acometer los centros de salud del barrio de Nueva Segovia y los de las localidades de El Espinar y Cuéllar, así como las UVIs móviles de la comarca deTierra de Pinares y Riaza, además del equipamiento necesario para ponerlas en funcionamiento.

"No permitiremos ni toleraremos que la provincia de Segovia vuelva a ser la zona cero de la catástrofe sanitaria en Castilla y León”, aseguraba este jueves, contundente, el secretario general de Podemos en la Comunidad quien defendía también la necesidad de dar al poder Legislativo y los grupos parlamentarios la capacidad de poder trabajar, presentado iniciativas que se debatan en las comisiones y se puedan aprobar. “No podemos trabajar con las iniciativas ya registradas demorando las posibles soluciones a implementar por la Junta si se aprueba. Es un círculo vicioso porque el Ejecutivo no hace nada, está desaparecido para ayudar a Segovia y en el Legislativo no podemos trabajar”, denunciaba.

Con esta partida de 40 millones de euros, Fernández explicaba que se podría igualmente reforzar el personal sanitario "insuficiente” a día de hoy, según el líder morado, para quien la falta de profesionales sanitarios conlleva que la atención sanitaria “se resienta” y que los segovianos estén en condiciones de “desigualad” en el acceso sanitario con respecto a otras provincias.

“Creemos que esta petición que hacemos es sensata, razonable y realizable cuando existe el consenso generalizado de que reforzar y potenciar la Sanidad”, insistía Fernández, preocupado también por estas fases de desescalada y por los “previsibles" desplazamientos de viajeros desde Madrid a la provincia segoviana cuando puedan moverse de su Comunidad. Sobre este asunto, avisaba que Castilla y León es la Región más afectada por el “cierre" de consultorios locales, por lo que la llegada de madrileños a los pueblos puede agudizar la situación.”Luego vendrán las lágrimas y luego vendrán los lamentos”, advertía.

“Es indigno y lamentable que la Junta condene a Segovia a estar en esta situación desembocando en tragedia. Hay aprender de lo errores y dar soluciones", finalizaba el secretario regional de Podemos al denunciar los “recortes y la desatención sanitaria” del PP en la provincia segoviana. Unos recortes que, en su opinión, “han provocado la pérdida de vidas humanas cuando ha venido esta terrible pandemia de la COVID-19, tal y como se pone de manifiesto en las conclusiones de la Mesa de la Defensa de la Sanidad Pública, el Colegio Oficial de Médicos y el estudio de la Universidad Carlos III de Madrid”.