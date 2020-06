Realizan una labor desinteresada y solidaria. La mayoría de las veces en silencio y con un objetivo primordial, ayudar a las personas más cercanas, aquellas que pasan por momentos complicados por distintas circunstancias de la vida. Y la pandemia del coronavirus ha intensificado aún más su trabajo ante los numerosos casos de familias que se han visto sin trabajo y sin recursos para subsistir durante este tiempo. Asociaciones vecinales a lo largo y ancho de toda la Comunidad que no han parado de involucrarse en estos momentos complicados y que han contribuido y lo siguen haciendo para aportar su granito de arena en la medida de lo posible.

Una de ellas es la asociación “Saldaña se Mueve” que iniciaba su andadura precisamente este año y que como no podía ser de otra forma se ha movilizado para ayudar en todo lo que sea necesario en esta comarca palentina. Su presidenta, Laura Herrero, destaca a LA RAZÓN, que montaron una red de voluntariado colaborando con Cruz Roja y durante este tiempo han repartido comida y medicamentos, pero sobre todo han atendido a muchos mayores que se han quedado atrapados sólos en sus casas. “Eso ha sido lo más doloroso, ver la cantidad de gente mayor que vive sola”. Por ello, la mayoría de los casos ha sido el de atender sus llamadas, para pasar un buen rato con ellos, “para compartir sus penas y sus alegrías. En definitiva, socializar con ellos”, indica Herrero.

Otras de las tareas que han venido realizando es la puesta de marcha de una red de mascarillas, calcula que han “miles y miles”, tanto en su confección como en su reparto. “Tambien detectamos que había familias cuyos hijos no podían continuar con las tareas del curso escolar, por lo que algunos voluntarios se han acercado hasta las respectivas casas para llevarles las tareas que demandaba el profesorado”.

“Saldaña se Mueve” continúa trabajando pero a un menor ritmo, debido a los procesos de desescalada, pero su presidenta indica que esta plataforma continuará con nuevas iniciativas, ante las necesidades que vean entre la gente más cercana. “Queremos alargarlo en el tiempo, sobre todo por las tardes, para acercarnos a los pueblos y hablar con los mayores, que no necesitan y mucho”.

En Valladolid trabaja desde hace años el proyecto social “Entrevecinos", y lo hace en colaboración con distintas asociaciones vecinales de la capital. Una de sus responsables, Carmen Valderrey, indica que hemos pasado de unas 15 a 20 personas usuarias al mes del servicio de entrega de alimentos y artículos de primera necesidad a alrededor de 80 en la actualidad. “El incremento se ha disparado con la crisis”, señala Valderrey que también indica que son numerosas las personas que se han acercado hasta su sede o llamando para preguntar por las ayudas a las que puedan optar bien por ayudas al alquiler o con el Ingreso Mínimo Vital reciente.

Cuando se inició la crisis se creó una especie de red de Protección vecinal, en el que colaboran varias asociaciones de la Valladolid, como la Rondilla, La Victoria, Arturo Eyries, Barrio Belén. Un recurso de proximidad para conocer el estado de las familias más afectadas por la crisis para darles la mayor atención posible y es por ello que desde que se iniciara el Estado de Alarma, el trabajo ha sido intenso, y “hemos estado en primera línea desde el primer día, tomando las pertinentes medidas de seguridad”.

“Nuestro objetivo principal es que todos los que vienen a nosotros encuentren empleo, pero no queremos cronificar la situación -con el Banco de Alimentos- sino que se reincorpore el mercado laboral”, señala Carmen, aunque lamenta que la situación actual no invita al optimismo. “Veníamos de una situación laboral precaria. Y te pongo el ejemplo, tenemos gente que está trabajando pero sólo cuatro horas a la semana. Hay gente que no ha cobrado el ERTE o que están esperando a que le ingresen su prestación por desempleo", por ello indica que todo en lo que se pueda echar una mano, desde la máxima proximidad, es un punto a favor para los más necesitados por esta situación.

También ha incrementado su trabajo la “Red de Solidaridad Burgos”, que ha llamado a la población de la ciudad a aportar alimentos y productos de higiene a través del proyecto “La Despensa Común”, y que se recogen en distintos puntos de la ciudad como “El Granero”, “Espacio Tangente”, “Rebel Cass” o “La Silla Mágica” entre otros.

El horario de reparto para estos productos se realiza cada viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 19 horas en el Centro Social Recuperado de Gamonal de la capital burgalesa.