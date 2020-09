“Aumento discreto” de la pandemia en Castilla y León

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró que la pandemia en Castilla y León vive un “aumento discreto” en esta semana, al sumar un total de 585 casos positivos de covid confirmados con pruebas PCR, de los que 86 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, con lo que su número actual acumulado es 39.458. A pesar de ello quiso dejar claro que hay que continuar con las medidas de prevención para mejorar la situación epidemiologica de la Comunidad, y confirmó que “vamos a ser muy vigilantes” con la situación, porque “una actuación rápida salva vidas”.

Y es que según aseguró los estudios señalan que si se hubiera actuado una semana antes se hubieran reducido los casos un 62 por ciento en España, y señaló que se pueden poner en marcha todas las medidas posibles, pero “sin la colaboración ciudadana no podemos hacer nada. Si podemos evitar reuniones o tenemos que dejar una Comunión se hace”, añadió, aunque confirmó que “las cifras van en descenso” en muchas ocasiones por la gran labor que están llevando a cabo los profesionales y los rastreadores.

De los 585 casos acumulados, 145 corresponden a Salamanca, 98 a León, 95 a Valladolid, 88 a Burgos, 41 a Palencia, 39 a Ávila y Zamora y siete a Soria. Además, Verónica Casado también lamentó tres nuevos fallecimientos en los hospitales, con lo que la cifra de muertos se sitúa en los 1.457. Asimismo, informó que las nuevas altas hospitalarias son 53, de manera que su acumulado llega a los 9.364 pacientes, y los brotes 191, uno más que en el día de ayer.

La consejera de Sanidad señaló que las zonas de Puebla de Sanabria (Zamora), Nava de la Asunción (Segovia) y El Burgo de Osma (Soria) son las que más preocupan a la Junta de Castilla y León, aunque añadió que “por el momento no precisan de medidas especiales”.

En cuanto a la ocupación hospitalaria Verónica Casado afirmó que el ritmo “va creciendo”, pero declaró que la situación “por el momento no es alta, pero lo que queremos es que no vaya a más, porque ahora mismo el hospital no es el problema, pero no queremos que lo sea”.

Residencias

Respecto a la situación en las 1.214 residencias de mayores, personas con discapacidad o viviendas tuteladas de la Comunidad, con brotes de consideración en algunas de ellas como es el caso de la de El Puente en la localidad zamorana de Sanabria o la del Carmen de Valladolid, según los datos aportados por el Gobierno regional revelan que tres residentes han perdido la vida desde el viernes, último dato que se conoce, que dejan la cifra oficial de usuarios fallecidos por Covid 823 en hospitales y 700 en las residencias, los mismos datos que ayer. Además hay que sumar los 1.105 residentes muertos con síntomas compatibles, los mismos que hace 24 horas, por lo que en este no hay decesos en las residencias.

Asimismo, en la actualidad hay 45 usuarios aislados con síntomas compatibles con la Covid en estas residencias, cinoc más, mientras que otros 382 se encuentran en aislamiento preventivo pero sin sintomatología por precaución para evitar una posible propagación del virus en estos centros residenciales.

Valladolid y Salamanca

En cuanto a la situación de Valladolid y Salamanca indicó que a pesar que “la incidencia va descendiendo” es “bastante probable” de que las medidas restrictivas aplicadas para frenar los contagios de coronavirus sigan al menos una semana más, para acompasarlas el periodo de incubación del virus, pese a que la evolución de la incidencia tiende a mejorar. ”No vamos a dudar en tomar medidas y ser rápidos y contundentes” porque esto “salva vidas”, reiteró Verónica Casado, y también quiso dejar claro que “Valladolid y Salamanca no están en Fase 1 ni tiene restringida la movilidad”, por lo que “si se limita el contacto entre las personas podrá continuar la convivencia y se reducirán los contagios”.