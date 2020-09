Castilla y León da la cara por Felipe VI, la Monarquía y la Constitución

Los últimos ataques que ha recibido el Rey Felipe VI y la Monarquía esta semana por parte del Gobierno de España, primero al no permitir al monarca acudir como es habitual a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, y después por boca de algunos miembros del consejo de ministros del ala de Unidos Podemos, como son el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que han acusado acusado de deslealtad a Felipe VI además de no ser neutral y de maniobrar contra el Gobierno, sin que el ala socialista aún no se haya pronunciado, ha hecho de que gran parte de la sociedad civil se esté rebelando contra esta situación.

También comunidades como Castilla y León han levantado la voz, por parte de sus dos máximos exponentes, como son el presidente y el vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, respectivamente, quienes han aprovechado este sábado sus perfiles en la red social Twitter para dar la cara por Felipe VI, la Monarquía y la Constitución también.

El jefe del Ejecutivo regional escribe en su tuit que el Rey simboliza mejor que nadie la unidad de España además de ser la persona que arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones, y destaca su orgullo por haber inaugurado este pasado viernes un nuevo curso académico en las universidades de Castilla y León “en nombre del Rey”.

Asimismo, Fernández Mañueco sale una vez más en defensa de la Monarquía para recordar su papel “vital” en la Democracia actual que disfrutamos los españoles desde hace más de cuarenta años, y todo ello lo hace ilustrando el mensaje con una amable fotografía reciente del presidente de la Junta y el Rey de España junto a niño pequeño que se acerca a saludar al monarca portando una bandera nacional.

Ayer tuve el honor de inaugurar el curso universitario en #CYL, en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI. Simboliza la unidad de #España, arbitra y modera el funcionamiento de nuestras instituciones. La institución monárquica ha desempeñado un papel vital en nuestra Democracia. pic.twitter.com/RUrh1BGkJU — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) September 26, 2020

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, asiduo también en esta red social, donde suele expresar alto y claro sus pensamientos y no se muerde la lengua en sus comentarios tampoco, también ha tenido unas palabras de apoyo al Rey y la Monarquía e incluso la Constitución, aunque no lo hace directamente con esas palabras sino denunciando lo que ha hecho el Gobierno de España al prohibir que Su Majestad acudiera al acto con los jueces, algo que, en opinión de Igea, supone un ataque también a la Carta Magna de 1978.

“El Gobierno no puede cambiar el régimen Constitucional por la vía de los hechos. España es una Monarquía Parlamentaria y el jefe del Estado es S.M. El Rey. Y prohibirle que ejerza su papel como máximo representante es subvertir nuestra norma por la puerta de atrás”, escribe el también portavoz de la Junta, contestando a un tuit que había lanzado el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, en el que asegura que sin querer entrar en polémicas manifiesta su apoyo total a la Constitución78 y, en consecuencia, a su expresión máxima, el Rey Felipe VI.

“Desestabilizar la Monarquía Constitucional es desestabilizar irresponsablemente la Constitución”, advierte el presidente aragonés en su tuit que ha compartido con cita en su perfil el vicepresidente, mostrando así su conformidad con lo escrito por Lambán.