Un libro repasa la aportación a la Sanidad, a la sociedad y a la profesión del Colegio de Médicos de Valladolid

Aunque fue el pasado año cuando el Colegio de Médicos de Valladolid cumplía 125 años de historia a sus espaldas, ha sido este miércoles, un año después, cuando se ha presentado un interesante libro escrito por el historiador vallisoletano Enrique Berzal de la Rosa, y promovido desde el propio Colegio con la colaboración de la Diputación de Valladolid, AMA y Mutual Médica, que repasa y hace un recorrido sobre la aportación que ha hecho en todo este tiempo esta entidad que ahora lidera el doctor José Luis Almudí, presidente número 21 del Colegio, en favor de la Sanidad y de la sociedad en su conjunto, en general, y de la profesión médica de la provincia, en particular.

Así, su autor recorre con buena pluma al mandato de todos los los que han presidido esta institución y dentro del contexto social y profesional que les tocó vivir, que no fue siempre el mismo, como no puede ser de otra manera, y con momentos complicados, como fue la mal llamada gripe española de 1918, presente en esta publicación, e incluso la propia crisis sanitaria del coronavirus que sigue entre nosotros y que parece no tener fin. Un libro que, como explica el doctor Almudí “da respuesta también a los desafíos más acuciantes de su momento histórico”.

De hecho, en estos 125 años han pasado muchas cosas y acontecimientos históricos en España, desde la dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil y posterior gobierno del general Franco, hasta la propia resistencia inicial que había a la colegiación obligatoria a finales del siglo XIX cuando nación esta entidad o ya más reciente la ejemplar Transición Española, momentos que que también han influido en la evolución del Colegio de Médicos de Valladolid en estas décadas moldeando también su identidad aunque sin perder la esencia de lo que es y su misión: ayudar a los médicos de la provincia de Valladolid y defender sus derechos y la profesión además de la salud de los ciudadanos “y sin olvidar nunca la visión crítica de los acontecimientos”, recuerda el también médico de familia y gerente del centro de salud de la localidad vallisoletana de Peñafiel, para quien esta publicación este libro “es fiel reflejo del devenir del Colegio y la profesión médica de Valladolid, pero también de este país”.

El presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí, presenta el libro con el que conmemora su 125 aniversario, realizado por el historiador Enrique Berzal

El presidente del Colegio de Médicos de Valladolid destaca también la valoración y confianza existente entre la ciudadanía para con los médicos y la Medicina, algo en lo que asegura que tiene mucho que ver tanto la vocación de servicio de los sanitarios así como sus valores y obligaciones morales para con sus pacientes a través del juramento hipocrático, como señas de identidad y hoja de ruta para las futuras generaciones de médicos. “Una confianza -prosigue- que nos obliga a mantener el máximo nivel de competencia mediante un espíritu de mejora continua basado en la actualización de conocimientos y habilidades”.

Finalmente, cabe señalar que el libro incluye también la aportación del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con unas palabras en las hace referencia a los complicados inicios en 1894 de la institución para granjearse la confianza de los sanitarios del momento.

“Fue necesario convencer a los facultativos de la época de las bondades de la colegiación obligatoria como garantía de la profesión y enfrentarse de forma valiente, desde el Colegio de Médicos, a retos como la epidemia de gripe de 1918, asumiendo un papel principal, ante las deficiencias de la salud pública de aquella época. Intervenciones tan reseñables como esta contribuyeron de modo decisivo a consolidar el prestigio del Colegio no sólo entre la profesión, sino también en la sociedad vallisoletana”, apunta en esta publicación Fernández Mañueco