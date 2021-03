Los senadores socialistas de Castilla y León apoyan la moción de censura de Tudanca

Los senadores socialistas de Castilla y León han expresado todo su apoyo a la moción de censura presentada por el PSOE de Castilla y León esta semana. “Es un clamor y una obligación política ofrecer el cambio y una buena gestión en Castilla y León”, tal y como señaló el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, en nombre de todos los senadores de la Comunidad.

“Conocemos muy bien la situación a la que ha llevado el mandado de Mañueco e Igea a nuestros ciudadanos”, añadió el coordinador de dichos parlamentarios, el también secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Fran Díaz.

A través de un comunicado recogido por este periódico, los senadores señalan que esta moción “no es para quitar a unos y poner a otros en el Gobierno de la Junta”.

“Esta moción es para recuperar la esperanza, para poder hacer políticas pensando en los todos los ciudadanos. Pensando en los sanitarios, en los hosteleros, en los pequeños comerciantes, en los autónomos, en los funcionarios y, en definitiva, en todas las personas que han sufrido por la pandemia sanitaria”, añadien.

Para los senadores de la Comunidad, los ciudadanos a los que representan en la Cámara Alta se merecen “un proyecto como el liderado por Luis Tudanca para afrontar la recuperación”. Un proyecto que, recordaron, además votaron mayoritariamente en las pasadas elecciones de mayo de 2019.

“No podemos dejarles a la deriva como hasta ahora, nos jugamos mucho en pleno proceso de vacunación y con la próxima llegada de los fondos europeos”, aclararon. Además, recuerdan que el Gobierno ha aprobado esta semana “un importante” paquete de ayudas, en el que hay una partida de 7.000 millones en ayudas directas que serán gestionadas por las comunidades autónomas.

“Es una gran oportunidad para nuestra tierra y no puede ser que esas ayudas caigan en saco roto y no lleguen hasta nuestros ciudadanos, como ha ocurrido hasta ahora. No nos lo podemos permitir”, remarcaron.

Por eso, incidieron en que Ciudadanos debe reflexionar y escuchar lo que está pasando en Castilla y León y sean “responsables” porque “nadie entendería que mientras hablan de regeneración y centralidad en otras comunidades, en Castilla y León sigan aliados con un gobierno incapaz, que solo piensa en sus propios intereses y que ha llevado a nuestra tierra a una situación insostenible”, concluyeron.