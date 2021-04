El PP denuncia un nuevo varapalo del Gobierno a la provincia de Segovia

Nueva denuncia del PP de Segovia, esta vez en relación al Centro de Estudios Penitenciarios que finalmente no se va a instalar en la provincia, sino que irá a parar a Cuenca. Una decisión que para los parlamentarios del Partido Popular, a través de su presidenta y senadora, Paloma Sanz; el portavoz en Senado, Javier Maroto; el diputado Jesús Postigo y los senadores Pablo Pérez y Juan José Sanz Vitorio que significa que la provincia se haya convertido en “el blanco del aislamiento del Gobierno socialista y del presidente Pedro Sánchez”. Es por ello que han exigido medidas de manera inmediata que redunden en beneficio de todos los segovianos.

Los parlamentarios del PP se preguntan por qué “el Gobierno de España se empeña en perjudicar a los segovianos y los socialistas segovianos no se enfrentan a sus compañeros para atraer a Segovia un proyecto como este que beneficiaria a todos los segovianos ya que se en él se impartirá la formación de los profesionales de prisiones”

“No entendemos qué hemos hechos los segovianos para merecer que el Gobierno, primero decida cerrar nuestra Base Mixta para llevarse el Centro Logístico fuera de nuestra provincia con lo que se perderán centenares de puestos de trabajo, después decida no renovar la concesión para que la Estación de Esquí de Navacerrada continué siendo viable, y no abocarla al cierre como ha hecho, con los cientos de puestos de trabajo que se perderán, y ahora no permite que Segovia albergue el Centro de Estudios Penitenciarios, con lo que supondría este proyecto para nuestra maltrecha economía”, afirman desde el PP.

“Todos somos conscientes de cómo ha sido la grave crisis sanitaria de la Covid-19 en nuestra provincia, por la pérdida de muchos seres queridos, y ahora ya estamos viendo cómo se ha extendido al terreno económico, por lo que flaco favor nos está haciendo el Gobierno al limitar nuestra económica y nuestros proyectos de futuro”, explican los populares segovianos.

“Nos gustaría que los socialistas segovianos, en lugar de intentar poner palos en las ruedas de los que sí miran por la provincia, de los que están trabajando por un futuro para nuestra tierra, se enfrenten a los suyos y decidan si es más importante su poltrona o el futuro de esta tierra”, afirman los parlamentarios del PP.

“Conociendo ya su modus operandi sabemos que saldrán en bloque a pedir a la Junta y a la Diputación que hagan algo o que inviertan en nuevos proyectos que se sacan de la manga, diciendo que la culpa la tienen las administraciones donde no han llegado a gobernar, pero lo cierto es que si Navacerrada se cierra es por el Gobierno Socialista, si la Base Mixta se Cierra es por el Gobierno Socialista y si no hay una posibilidad de futuro con el Centro de Estudios Penitenciarios es por el Gobierno Socialista”, concluyen desde el PP.