Fernández Mañueco pide al Gobierno que “se preocupe por los españoles y no decline sus responsabilidades”

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no se mordió la lengua, y en su visita a Cárnicas Tabladillo, en Segovia, para pedir al Gobierno central que “se preocupe por los españoles” ante el inminente levantamiento del Estado de Alarma, el próximo 9 de mayo.

Asimismo, lamentó que Pedro Sánchez solo “se mueva por interés electoral”, por lo que le solicitó que “ante el problema mundial en el que nos encontramos”, por la pandemia provocada por la Covid-19, que “no decline de sus responsabilidades, que acoja, que asuma, que afronte el problema, y que tome decisiones”.

Por este motivo, Fernández Mañueco volvió a reclamar al presidente del Gobierno que convoque la Conferencia de Presidentes, para hablar de la pandemia o de la vacunación, ya que no lo hace desde el 31 de julio del pasado año.

El jefe del Ejecutivo autonómico reiteró que “el presidente Sánchez ha abandonado sus responsabilidades, se ha despreocupado del principal problema que en estos momentos tienen los españoles, en todas las Comunidades Autónomas, en nuestro país”.

.@alferma1 pide al Gobierno de España que asuma sus responsabilidades y tome decisiones: "Tiene que convocar la conferencia de presidentes autonómicos, a las fuerzas políticas" y valorar las medidas que hay que adoptar a partir del 9 de mayo

Por ello, añadió que “lo que tiene que hacer es gobernar, convocar a las fuerzas políticas, convocar la Conferencia de Presidentes, reflexionar sobre cuáles son las mejores decisiones que hay que tomar a partir del 9 de mayo”. “Eso es lo que reclamamos, lo que esperamos de Sánchez: que actúe con responsabilidad, que actúe con compromiso”, afirmó.

Aunque Fernández Mañueco se quejó de que el presidente del Gobierno de España “nos está dando ejemplos desde el 31 de julio de 2020, de que no quiere saber nada, ni de la pandemia ni de lo que le afecta y preocupa a los españoles”.

Agotar la legislatura

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico aseguró que su compromiso de “agotar la legislatura” después de que este pasado jueves el partido Por Ávila indicara un posible adelanto electoral en función de los resultados en la Comunidad de Madrid.

”Esa es una decisión, la disolución anticipada de las Cortes, que me corresponde a mi como presidente”, recordó y recalcó que “mientras haya una estabilidad en nuestra Comunidad Autónoma”, en la cual dijo estar “empeñado personalmente” aunque no depende sólo de él, su compromiso es “agotar la legislatura”: “Así lo he insistido en las últimas semanas, en momentos algo mas complejos que los que vivimos en estos momentos”, declaró

Comisión investigación de residencias

Por último, el presidente de Castilla y León manifestó que le gustaría escuchar al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y al exministro de Sanidad Salvador Illa en una “evolución global” de la gestión de la pandemia, opción que considera preferible a la Comisión de Investigación a las residencias que propone la oposición en la Región.

De esta forma respondió a los periodistas acerca de la presentación por parte del Grupo Parlamentario Socialista y los procuradores de Podemos, UPL y Por Ávila y la procuradora no adscrita María Montero para la creación de una Comisión de Investigación sobre lo sucedido en las residencias durante la gestión de la pandemia. ”Si hay una Comunidad Autónoma que ha pedido el análisis de la pandemia, ha sido la Junta de Castilla y León. Hemos reclamado y exigido al Gobierno de España que analizáramos en conjunto la evolución de la pandemia porque sólo de los errores podemos ir evolucionando y actuar con mayor eficacia de cara al futuro”, aseguró.

Después de que el Estado se comprometiera y diera su palabra en ese sentido, ha apuntado el presidente autonómico, “el Gobierno de Sánchez no ha hecho nada en ese sentido”.”Si lo que se pretende es analizar cómo se ha actuado durante la pandemia, en las residencias y en otros ámbitos, a mí me parece oportuno; si lo que pretenden simplemente es destruir por destruir, que es lo que parece que buscan las comisiones de investigación que presenta el PSOE en las Cortes de Castilla y León, va a ser un objetivo inútil por su parte”, advirtió Fernández Mañueco.

También indicó que le parecería “muy interesante y oportuno” escuchar “a personas como Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España y mando único durante la primera ola de la pandemia en esa comisión de investigación, o al exministro de Sanidad Salvador Illa, mando único y responsable sanitario en toda España”.

Fernández Mañueco señaló que “lo razonable y lo lógico” es hacer “una evolución global en toda España”, no sólo de un aspecto concreto, sino de toda la actuación y con un espíritu y un ánimo “constructivo”: “A partir de ahí, veremos, analizaremos y tomaremos decisiones de cara a ese pleno donde se analizará esta situación”, concluyó el presidente.