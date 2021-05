La exposición “Lux” se enriquecerá con obras de Gregorio Fernández, Salvador Carmona y Alonso Cano

La Archidiócesis de Valladolid y los conventos de clausura de la provincia cederán un total de 19 piezas a Fundación de Las Edades del Hombre para la edición de la exposición “Lux”, que en 2021 se celebrará en tres sedes, en Burgos, Carrión de los Condes (Palencia) y Sahagún (León), y que girará en torno al VIII Centenario de la Catedral burgalesa y el Camino de Santiago, en Año Jacobeo.

La organización ha ultimado un guion que profundizará en la figura de la Virgen María y que contará, desde esta provincia, con pinturas y esculturas de grandes autores como Gregorio Fernández, Salvador Carmona y Alonso Cano, entre otros, además de piezas recientemente restauradas por la institución, como “La Anunciación de María”, de Alonso Berruguete, ubicada en la iglesia de Santiago Apóstol de la capital.

Así, el secretario técnico de la Fundación Las Edades, José Enrique Martín Lozano, confió en que esta edición sea “luz de soplo de aire, esperanza de camino hacia la normalidad en nuestras vidas”, como metáfora del lema de la muestra. Por formato, se trata de la muestra “más ambiciosa y compleja hasta ahora”, con cinco sedes en tres localidades de tres diócesis: Burgos, Palencia y León.

La figura protagonista, incidió, es la Virgen María, a la que fueron dedicadas muchas catedrales góticas, como la de Burgos. “Su presencia es muy destacada en todo el Camino de Santiago”, comentó Martín Lozano, quien recordó que María es la protagonista del cartel anunciados, procedente de una vidriera del Convento de las Úrsulas de Salamanca.

Tras los imponentes actos de presentación de esta edición 2021 celebradas en las tres sedes, hoy arrancó el camino para dar a conocer cada una de las obras que estarán presentes por cada diócesis. Así, la selección procedente de Valladolid “supone una “imagen muy significativa y de peso”, según Martín Lozano, algo que ratificó el delegado de Patrimonio de la Diócesis, Jesús García Gallo, quien esperó “devolver con creces la financiación gracias a la actividad económica que se genera en paralelo, principalmente inyectando en zonas rurales como Carrión y Sahagún”. También indicó que entre las peticiones a las parroquias “no ha habido ninguna negativa y todo lo que Edades ha pedido se ha concedido”.

Entre las obras que García Gallo destacó se encuentran las de Luis Salvador Carmona, una de ellas la emblemática ‘Virgen de la Esperanza’ del Museo de San Francisco de Medina de Rioseco, y la otra ‘La Divina Pastora’, de Nava del Rey, con gran “seguimiento en otras partes de España pero no muy integrada en Castilla”. También ensalzó la Piedad, una pintura de Luis de Morales, apodado ‘El Divino’ (Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Valladolid). “Cuando lo vi en persona me di cuenta de que transmite algo que no está en la pintura. Ahí es cuando se convierte en obra de arte y pasa de generación en generación”, subrayó.

También llamó la atención de ‘La Dormición de la Virgen’, de Juan Ortiz de Vega, y de ‘Santa Ana, la Virgen y el Niño’, de Esteban de Rueda. Ambas se encuentran en pueblos “muy pequeños”, donde son muy apreciadas: Amusquillo de Esgueva y Villavellid, localidades a las que se implica en la organización del evento por este motivo. Sobre la segunda de ellas, García Gallo resaltó que representa a Santa Ana “como una señora mayor, muy mayor, encarnada en un rostro castellano de cualquier abuela de nuestra tierra y que refleja la belleza en las personas de edad”. “Hay algo de realismo y de identificación con el espíritu de la tierra donde vivimos. Además, en estos pueblos se despierta un sentimiento de orgullo que su obra esté presente en la exposición”, apuntó.

Sobre la posibilidad de que algunas obras ya hayan sido expuestas en otras ediciones de Las Edades, Martín Lozano explicó que no se tiene en cuenta ese aspecto en el proceso de selección de obras. “Nos centramos en el relato. Pero hay que tener en cuenta que van 33 años, con lo que ni todas las personas han visto todas las ediciones y además hay saltos generacionales”, defendió el secretario técnico de la Fundación, quien, por ejemplo, señaló que en la sede de Burgos habrá algunas repeticiones, “que son de la propia catedral y se han incorporado a la muestra y que puede ser que hayan estado en otras ediciones”. En todo caso, insistió en que se trata de la primera exposición monográfica a la figura de María y “hay algunas obras que no podían faltar, independientemente de que hubieran estado en otras”.

Por último, el delegado territorial de la Junta, Augusto Cobos, entendió el “elevado grado de complejidad” de la organización de esta edición, no solo por celebrarse en tres provincias, sino también por el “momento”, pues es la primera gran exposición tras más de un año de pandemia. “Supone una noticia de esperanza, que demuestra que poco a poco las cosas van volviendo a una relativa normalidad”, aseveró Cobos, quien consideró que Valladolid “está con una representación mucho más que digna, especialmente en las sedes de Carrión y Sahagún”.

Destacó que las Edades se han convertido en estas 24 ediciones en una “seña de identidad de la Comunidad”, no solo en el “panorama cultural, artístico o expositivo, sino globalmente, porque permite crear una imagen de Comunidad hacia dentro y hacia el exterior”. De hecho, en Fitur, que comenzó hoy, el Camino de Santiago es uno de los ejes de la apuesta de la Junta y Lux “estará muy bien representada”.

Además, prosiguió, es un “elemento vertebrador de Comunidad”, pues son exposiciones que hace tiempo que “salieron de las capitales y se celebran en el medio rural, donde generan actividad económica”. En este sentido, señaló que casi 12 millones de visitantes lo demuestran en todas las ediciones, medio millón por edición, una cifra que este año se superará por las “ansias” que todo el mundo tiene de recuperar su vida. Por ese motivo, la inversión de la Junta es de 2,45 millones de euros, un 20 por ciento más que la última edición, en una “clara y decidida apuesta por la muestra”.