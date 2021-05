“Pucela” rojiblanca

Coronavirus

Valladolid se tiñe de rojiblanco. Y es que centenares de seguidores del Atlético de Madrid han tomado este sábado, bajo la vigilancia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la capital vallisoletana para vivir lo más cerca posible de su equipo una jornada decisiva en la que el conjunto del Cholo Simeone se juega alzarse ganador del trofeo liguero frente a un Real Valladolid que podría bajar a Segunda.

Ya desde primera hora las terrazas de los céntricos bares de la ciudad de Zorrilla y Delibes se vestían de los colores rojiblancos, mientras destacaba, de refilón, alguna casaca violeta del conjunto local, aunque entre la afición del Pucela reina el escepticismo ante las posibilidades de mantenerse en Primera tras el partido de esta tarde.

Y al mediodía, los más de cuatrocientos seguidores del Atleti han procesionado por la calle Santiago de Valladolid hasta la Plaza Mayor, para atender así al llamamiento del Frente Atlético de “tomar” el centro de la ciudad como preludio a lo que pueda acontecer en el José Zorrilla a partir de las 18:00 horas, donde se decide el título de campeón de la Liga Santander de fútbol y parte del descenso a la Segunda división.

Los primeros colchoneros en llegar a la ciudad del Pisuerga ponían pie en la Estación Norte de trenes sobre las 11:20 horas de la mañana procedentes de la capital: bufandas en mano, escudos al pecho y los primeros gritos de “Atleti, Atleti” ensordecidos en parte por las mascarillas.

VALLADOLID.22/05/2021.- Aficionados del Atlético de Madrid se concentran en el centro de Valladolid horas antes del partido en el que su equipo se juega el título de Campeón de la Liga. EFE/JOAQUÍN RIVAS

Aunque no ha sido hasta las 13:00 horas hasta que el ambiente de la ciudad se ha teñido de rojiblanco con la llegada del tren fletado por el club con cuatrocientos atléticos en su interior, según han informado a Efe fuentes policiales.

Ante esta llegada esperada de aficionados hasta el momento sin incidentes, la Junta Local de Seguridad diseñó el jueves un operativo policial especial que velará durante todo el día por evitar incidentes entre aficiones, la aglomeración de hinchas y por el uso de las medidas covid vigentes, como el uso de la mascarilla y los aforos en hostelería.

Este dispositivo está integrado al menos por dos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y seis de la Unidad de Prevención Reacción (UPR), ya que se espera la llegada de unos 1.500 atléticos por diversas vías: un tren fletado por el club, entre tres y seis autobuses y los desplazamientos particulares por coche y otros transportes para salvar los doscientos kilómetros que separan ambas urbes.

Real Valladolid y Atlético de Madrid miden sus fuerzas en un encuentro a vida o muerte para los dos equipos. Los primeros tienen que ganar y esperar a lo que ocurra en otros campos ya que dependen también de que el Huesca pierda en su feudo ante el Valencia y el Elche también en casa no logre la victoria contra el Athletic Club de Bilbao en sus respectivos choques para salvar la categoría. Mientras que los segundos necesitan ganar o, si no lo consiguen, que el Real Madrid no gane su partido contra el Villarreal de Castellón.

VALLADOLID.22/05/2021.- Aficionados del Atlético de Madrid se concentran en el centro de Valladolid horas antes del partido en el que su equipo se juega el título de Campeón de la Liga. EFE/JOAQUÍN RIVAS

Una jornada trepidante y llena de emoción en la que los aficionados, en este caso los del Atlético de Madrid, quieren ser partícipes también a pesar de las pandemia de que no pueden entrar el campo en Valladolid, y quieren acompañar a su equipo para estar cerca de los jugadores y trasladarles su aliento desde fuera del estadio, como ya hicieran la semana pasada en el Wanda Metropolitano de Madrid en el choque contra Osasuna.

Desde todas las instancias administrativas -Delegación del Gobierno, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid- han reiterado durante estos días un mensaje de precaución y sentido común a las aficiones de ambos equipos, ya que el escenario y ciertas restricciones pandémicas aún siguen vigentes.

Concretamente, Castilla y León decidió el pasado jueves pasar desde este fin de semana a nivel 3 de riesgo covid, después de varios meses en riesgo extremo, lo que ha permitido flexibilizar los aforos en hostelería, que han pasado en su mayoría de un tercio a la mitad de capacidad,