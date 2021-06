Entérese de las últimas y más importantes noticias del día en Castilla y León

En vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe este martes el polémico anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de Derechos de las Personas LGTBI, que ha enfrentado a colectivos feministas además de a los partidos del propio Gobierno de España, PSOE y Unidas Podemos, Castilla y León celebra el Día del Orgullo LGTBI con numerosos actos institucionales y concentraciones por toda la Comunidad, en los que se ha pedido respeto y dignidad para estas personas y que se garanticen sus derechos.

Unos derechos que las asociaciones que integran este colectivo en Castilla y León, cuyos representantes se han reunido este lunes con el delegado del Gobierno del Reino de España en la Comunidad, Javier Izquierdo, consideran que están más en riesgo que nunca debido a la intolerancia existente y al crecimiento del acoso que dicen sufrir, especialmente en las redes sociales e internet. Frente a este aumento del ciberodio, estas entidades han pedido al delegado del Gobierno que se intensifiquen las campañas de sensibilización en los colegios y a edades cada vez más tempranas contra el acoso homofóbico en los centros educativos, pero también más formación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil a la hora de atender cualquier discriminación que sufra el colectivo.

La ciudad de Salamanca acogerá durante la última semana del próximo mes de julio, en una fecha aún por decidir, la Conferencia de Presidentes.

Así lo ha anunciado este lunes durante una entrevista en la cadena Ser el presidente del Gobierno del Reino de España, el socialista Pedro Sánchez, quien ha confirmado también en este encuentro que entre los motivos del por qué se ha elegido a la ciudad del Tomes para esta reunión está que se lo pidió el propio jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

De esta forma, aunque debe determinarse el día, será el primer encuentro del responsable del Ejecutivo con todos los responsables autonómicos desde la XXI Conferencia de Presidentes, que se celebró el 31 de julio de 2020 en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

El presidente de la Junta lleva tiempo reclamando este encuentro de presidentes con el objetivo de tratar “cómo superar la pandemia, cómo terminar el proceso de vacunación y cómo afrontar el futuro” tras el COVID-19.

No arranca bien la semana en Castilla y León. Los efectos de la Covid-19 sigue dando problemas, y pese a las vacunas los datos de este lunes no invitan al optimismo más rotundo. La Consejería de Sanidad acaba de notificar 76 nuevos contagios en esta jornada, cifra que duplica los números de hace siete días, y lo que es más preocupante, cuatro fallecidos en un sólo día, un dato que no se veía desde hace varias semanas.

Burgos y Valladolid han sido las dos provincias que más casos acumulan en las últimas fechas, con 22 respectivamente, seguida por León con 14 y ya por debajo de los diez se sitúan Salamanca (8), Zamora y Soria (3), Palencia con 2 y Ávila y Segovia.

Cesáreo González Díez, fundador y presidente de honor de la Fundación Cepa González Diez, ya es profeta en su querida tierra leonesa. A sus 96 años, este inquieto, infatigable trabajador y audaz empresario natural de la localidad de Vegaquemada, recibía este lunes la máxima distinción que entrega el Ayuntamiento de León: La Medalla de Oro de la ciudad. Lo hacía muy contento pero, sobre todo, ilusionado y de manos del alcalde José Antonio Díez, a su lado en todo momento durante este emotivo acto.

Un reconocimiento del pueblo de león a su incansable labor filantrópica. que recibía emocionado y con humildad. “No me lo esperaba y ni siquiera sé si la merezco o no”, apuntaba Cesáreo, quien, fiel a su estilo y forma de ser, se ponía nuevamente a disposición para ayudar

“Mi cabeza ya no cavila como antes, pero si se puede ahí estaré para lo que sea”, señalaba tras recibir los elogios del primer edil leonés, para quien González Díez acumula sobrados méritos para recibir esa distinción que premia la actividad altruista que desde hace años desarrolla en la ciudad la Fundación Cepa González Diez, que fundó y de la que es presidente de honor.

La Junta de Castilla y León sufragará la mitad del gasto turístico que realicen quienes visiten la Comunidad y pernocten, al menos, una noche. Todo bajo el lema “Disfruta Castilla y León”, una iniciativa de la Consejería de Cultura y Turismo, en colaboración con la Unión de Cajas Rurales, a la que se destinarán dos millones de euros y que pretende contribuir a paliar la estacionalización del sector, a partir del mes de septiembre hasta mayo de 2022.

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, acompañado por el presidente de la entidad bancaria, Carlos Martínez, presentaba esta campaña, que busca “reactivar y recuperar la actividad turística en el territorio”. “Hemos realizado acciones encaminadas a paliar la pérdida económica sufrida por el sector, mediante ayudas económicas a las empresas para favorecer su liquidez. De momento son ya más de 15 millones las cantidades que ha concedido la Junta a través de distintas convocatorias de ayudas.