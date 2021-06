No arranca bien la semana en Castilla y León. Los efectos de la Covid-19 sigue dando problemas, y pese a las vacunas los datos de este lunes no invitan al optimismo más rotundo. La Consejería de Sanidad acaba de notificar 76 nuevos contagios en esta jornada, cifra que duplica los números de hace siete días, y lo que es más preocupante, cuatro fallecidos en un sólo día, un dato que no se veía desde hace varias semanas.

📊 #CastillayLeón notifica hoy 76 nuevos casos de #COVID_19, con lo que su número actual es de 239.396, de los que 232.596 han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activahttps://t.co/jioQF4hmN3 pic.twitter.com/D2Mtfwo2Cq — Junta de Castilla y León (@jcyl) June 28, 2021

Burgos y Valladolid han sido las dos provincias que más casos acumulan en las últimas fechas, con 22 respectivamente, seguida por León con 14 y ya por debajo de los diez se sitúan Salamanca (8), Zamora y Soria (3), Palencia con 2 y Ávila y Segovia.

Castilla y León, de esta manera, contabiliza un total de 239,396 casos desde que se iniciara la pandemia.

En cuanto a los brotes activos, sí que se produce un descenso de los 132 del domingo a los 125 del día de hoy con un total de 765 casos vinculados a ellos. En cuanto a las altas hospitalarias, se suman otras cinco para un total de 30.540.

Y la cifra del día son esos cuatro fallecidos, con dos en Valladolid y uno en León y Palencia lo que supone que 5.788 castellano y leoneses han perdido la vida desde que se iniciara la pandemia en algún centro hospitalario de la Comunidad.