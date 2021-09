Más de 20 millones para favorecer la convivencia del lobo y el campo

Coronavirus

El lobo es una especie protegida en toda España y no se puede cazar desde hace un par de días, tampoco al norte del río Duero, donde hasta hace poco había cupos. La decisión del Gobierno de España de incluir a este animal que tanto daño hace las explotaciones ganaderas cuando ataca y cuya población sigue creciendo, en el listado de especies animales protegidas (Lespre) ha puesto en pie de guerra a más de media España donde está presente, con especial hincapié en Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León.

Si bien, desde el Gobierno de la nación se mantienen firmes y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, no solo no tiene pensado dar su brazo a torcer, sino que llama a las Comunidades a que tengan un espíritu de trabajo conjunto para dar respuestas a los ciudadanos.

Además, la ministra aprovechaba su visita este sábado a la localidad abulense de La Adrada, donde inauguraba el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, para anunciar que el Ejecutivo central tiene presupuestada una partida de 20 millones de euros para las estrategias de convivencia con grandes carnívoros como el lobo y el oso, dedicados principalmente a la gestión y compensación de daños en el supuesto del ataque de estos carnívoros al ganado.

“Tras la inclusión del lobo en el Lespre, el Gobierno está centrado en la aprobación de estrategias de gestión que requieren un acompañamiento económico para aquellos vecinos que sientan que está en riesgo su actividad económica, como los ganaderos”, decía Ribera, mientras recordaba que la prohibición de la caza del lobo es un asunto en el que se ha trabajado desde hace más de un año.

La ministra argumentaba también que cuentan con el aval de la comunidad científica, “ya que puso de manifiesto que seguir manteniendo el lobo como especie cinegética no mejoraba ni conservación de la especie ni mitigaba el impacto en la ganadería extensiva”, señalaba, por lo que insistía en que la tramitación sigue adelante.

Y explicaba que se decidió incluir al lobo en el Lespre desde la intención no de generar un problema para la ganadería, sino de garantizar la convivencia de la especie con las actividades de los pueblos ganaderos, y como primer paso que ahora se acompañará de “agilizar las medidas de respuesta y dar seguridad en los momentos en los que haya que intervenir con controles poblacionales”. Y pedía su apoyo a las regiones porque aún queda por delante la aprobación de estrategias de gestión.

Sí que reconocía Ribera que la prohibición de cazar al lobo provoca “preocupación” en poblaciones donde “la extensión de la ganadería y la suelta de animales en montaña se ha ido produciendo en paralelo a la pérdida de la presencia del lobo”, por lo que considera que ahora se habrá de analizar “qué ocurre si vuelve a estar más presente” el cánido “en esas zonas”.

En ese sentido, Ribera aseguraba que la estrategia de gestión en la que trabaja el Gobierno “pretende acompañar las medidas preventivas de aviso y protección de la ganadería extensiva” con un “mejor conocimiento de la especie y su recuperación de hábitats”, en “estrecha conexión” con los ámbitos académicos y de gestión de las Comunidades autónomas, para la “intervención desde agentes públicos de la autoridad”, con el objetivo de que “cuando se produzca una situación de tensión o ataques por algún ejemplar, se puedan establecer algunas estrategias de gestión”.

Y respecto al recurso, Ribera recordaba que el dictamen del Consejo de Estado “deja poco lugar a las dudas sobre la legalidad y el acierto” de la inclusión del lobo en el Lespre.

LA ADRADA (ÁVILA) 25/09/2021.- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, visita junto al consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega (2i), y al presidente de Pueblos Mágicos de España, Francisco J. Martín (i) un puesto con productos típicos durante la inauguración del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España: "Un Medio Rural Vivo en el marco de la Agenda 2030, este sábado en la localidad abulense de La Adrada. EFE/ Raúl Sanchidrián FOTO: RAÚL SANCHIDRIÁN EFE

Ayudas por inundaciones en Ávila

Por otro lado, Ribera anunciaba también que el martes durante el Consejo de Ministros se aprobará un refuerzo de las líneas financieras tras las inundaciones registradas en Ávila, donde un incendio arrasó previamente más de 20.000 hectáreas. La ministra valoraba el trabajo conjunto de los servicios de emergencias, de Protección Civil y de lucha contra incendios, que han permitido mitigar en la medida de los posible las consecuencias de “esa gran catástrofe”, un incendio que quemó más de 20.000 hectáreas y supuso un impacto económico negativo muy importante para muchos municipios de la provincia.

Ribera se ha referido al trabajo también en con obras de emergencia que asienten el terreno y eviten que las cenizas lleguen a contaminar los acuíferos, junto con el resto de medidas de fondo de recuperación en los que trabajan la Subdelegación, la Diputación y autoridades locales, para cuantificar bien los efectos de ese fuego.