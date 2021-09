Benamira, el pueblo soriano de un puñado de habitantes que reivindica el nacimiento del río Jalón

Benamira, pueblo soriano con apenas tres habitantes en invierno y situado a los pies de la sierra Ministra, ha recuperado el humedal del nacimiento del río Jalón, el primer afluente del Ebro por la derecha, tras sufrir durante años un progresivo deterioro y abandono.

Coincidiendo con la festividad de su patrón, San Miguel Arcángel, los vecinos de esta pedanía de Medinaceli, impulsores de la reforma a través de la Asociación de Amigos de Benamira junto con su alcalde pedáneo, Esteban García, han celebrado este fin de semana la inauguración del nacimiento del río Jalón, en un acto en el que el obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, que ha bendecido sus aguas.

García reivindica el nacimiento del Jalón en Benamira “como así lo atestigua el propio mapa del Ejército”, señala. .”Tengo un mapa del año 1.800 en el cual aparecen los orígenes del río Jalón. Y se ve los tres ramales que había antiguamente. El cartel que hay en Esteras es por el parador que había y con el que se quería atraer a la gente. Pero el verdadero nacimiento es en Benamira”, explica, en declaraciones recogidas por Efe.

García ha sido el promotor de esta iniciativa, que ha necesitado de proyecto ante la Confederación Hidrográfica del Ebro y en cuyo expediente, firmado por el Comisario de Aguas, se reconoce el nacimiento del río Jalón en Benamira.

“Conozco el nacimiento desde su niñez y me daba rabia que se estuviera perdiendo, así como el paraje, afectado por la actividad agrícola y el trazado del AVE, un progreso que avanza y no piensa en nada más”, afirma el alcalde pedáneo, en declaraciones recogidas por Efe, mientras insiste en que lo único que pretende es recuperar no solo el río sino la pradera. “Ya estoy hablando con los responsables de Medio Ambiente para ver si conseguimos plantar serbales y habilitar una zona de descanso”, apunta.

La obra ha sido financiada exclusivamente por Benamira, merced a destinar un porcentaje de sus aprovechamientos cinegéticos. García es de los que considera que el Jalón tiene suficientes valores naturales y paisajísticos como para acoger actividades en la naturaleza, como rutas senderistas o en BTT.

Fuente Vieja, situada al pie del cerro Monteagudillo, se llamaba la fuente original donde nacía a borbotones el Jalón y tenía arbolado, de carrascas, y huertas. La zona se había degradado, e incluso había amenaza de cerrar los tres ojos por los que brotaba el agua, debido a los movimientos de tierras producidos por la actividad agrícola, de tal forma que la salida del agua se producía alrededor de 350 metros aguas abajo del nacimiento real del río.Las obras de recuperación del humedal del nacimiento del Jalón, que han venido a solucionar el progresivo deterioro, terminaron el pasado agosto.

El Jalón, el principal afluente del Ebro por la margen derecha con 224 kilómetros de longitud, vuelve a leer a Benamira en su partida de nacimiento.