Óscar Puente asume el liderazgo del PSOE de Valladolid con un 97,46% de respaldo a su ejecutiva

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, asume la Secretaria General del partido en la provincia con el respaldo de un 97,46 por ciento a la ejecutiva presentada ante el 16 Congreso celebrado este domingo y en el que ha sido arropado por el líder autonómico y por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

Puente presentó una comisión ejecutiva provincial formada por 18 miembros, de los que doce son hombres y seis mujeres, más otros 20 en las secretarias ejecutivas, en total 38. En la presidencia del partido se mantiene el histórico dirigente Leandro Martín Puertas, mientras que el portavoz en la Diputación, Francisco Ferreira, asume la secretaria de Organización.

En la comisión ejecutiva provincial figuran los procuradores en las Cortes Laura Pelegrina, Pedro González y Luis Fernández Bayón en las secretarias de Institucional, de Empleo y de Igualdad. También la concejala Rafaela en la secretaria de Servicios Sociales.

Tras recibir el respaldo de sus compañeros el alcalde vallisoletano se mostró “dispuesto a trabajar desde ya para hacer de la provincia un lugar más prospero y moderno”, que a su juicio “precisa cerrar una etapa de clientelismo y cierto caciquismo del Partido Popular durante más de tres décadas”. “Es importante que la provincia tenga las oportunidades que está teniendo la ciudad”, subrayó.

Además, Puente confesó sentirse “muy emocionado, contento y satisfecho, con muchas ganas e ilusión”, y recordó que 21 años atrás ya se presentó al cargo si bien entonces no recibió la confianza del partido. “Las cosas han cambiado mucho, pero lo que no ha cambiado es la ilusión y ambición que tenía entonces y que mantengo. Estoy muy contento del apoyo tan importante que estoy recibiendo de los afiliados, que me hace trabajar con ilusión para trasladar a la provincia lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Valladolid: transformar esta ciudad, convertirla en un referente, abrirla, modernizarla, hacerla más dinámica y próspera”, expuso.

Según apuntó, el modelo desarrollado en el Consistorio pucelano es el modelo que ahora pretende trasladar a la provincia. “Vamos a trabajar muy duro para que estos 18 meses que quedan para las elecciones municipales podamos estar suficientemente en forma como para alcanzar el objetivo de la Diputación provincial”, avanzó.

En ese sentido, Puente aseguró desconocer si dentro del 18 meses también habrá elecciones autonómicas: “No sé si le conviene al PP esperar a que los juicios por corrupción que tienen en el horizonte cercano acaben poniendo contra las cuerdas al Gobierno de la Junta, y a lo mejor vemos un adelanto electoral para evitar ese tipo de situaciones. En cualquier caso el PSOE de Valladolid estará preparado y disponible para que Luis Tudanca por fin le dé a esta tierra el relevo que se merece y la esperanza que nunca debería haber perdido, que se nos escapa cada día a través de la cantidad de jóvenes que se nos marchan de esta tierra por la falta de oportunidades”, relató.

El XVI Congreso Provincial del PSOE de Valladolid se cierra, señaló, con el denominador común de “la unidad del PSOE”. “Recordareis la profunda división que vivió esta agrupación durante mucho tiempo, pero hoy es un ejemplo de unidad. Hoy se va Manuel Escarda, aclamado por los compañeros y compañeras, y entra un nuevo secretario general, en este caso yo, con un nivel de apoyo muy importante. Ofrecemos unidad real, no fingida ni ficticia, y fortaleza, que es la mejor garantía de que el PSOE está en forma y en condiciones de ganar las próximas elecciones, sean las que sean”, reiteró.

“Estabilidad necesaria”

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, defendió que solo su partido ofrece “la estabilidad necesaria” y puso como ejemplo de buena gestión las políticas de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid para el cambio en la Comunidad Autónoma.

Tudanca, en declaraciones a los medios antes de intervenir en la clausura del 16 Congreso del PSOE de Valladolid que ha alzado a Óscar Puente como su nuevo secretario general en sustitución de Manuel Escarda, antepuso el proyecto, ideas y propuestas de su formación frente a “los que están ocupados y preocupados por las batallas de poder y tapar los casos de corrupción”.

“Lo mejor que puede pasar a esta tierra es un Gobierno socialista”, proclamó Tudanca, que rebatió al PP “el tópico de la derecha” de que ellos gestionen mejor y apuntó a lo que hace Puente en Valladolid en políticas sociales, vivienda, inversiones o empleo, donde subrayó que “ha capitaneado” que la multinacional india Switch Mobility haya elegido esta ciudad para su nueva fábrica de autobuses sostenibles.

“Frente a los ocupados y preocupados por sus batallas de poder y por tapar la corrupción, el PSOE presenta un proyecto basado en la lucha contra la despoblación, la reindustrialización, la sanidad, la educación y los servicios públicos de calidad y basado en la reducción de desequilibrios”, aseveró.

El líder socialista, que ha participado en cinco de los nueve congresos provinciales celebrados este fin de semana, recordó que la pandemia aun no ha terminado, criticó el recorte del PP en servicios públicos y advirtió de la oportunidad de los fondos europeos para la transformación de Castilla y León.

El PSOE de Castilla y León cerró este domingo con los congresos de Burgos y Valladolid el proceso de renovación de las ejecutivas y Tudanca subrayó que lo hace desde el debate de debate ideas, con propuestas y desde la unidad, lo que consideró “la mejor prueba de que su partido es el único que proporcione “la estabilidad tan necesaria en un momento decisivo”

“Para el cambio no hay otro partido tenga proyecto político, unidad y fortaleza y como es PSOE”, zanjó, después de expresar su apoyo al PSOE de Valladolid y a Óscar Puente, secretario general para esta nueva etapa.