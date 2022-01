Casi tres semanas sin noticias de Timoteo

Otra familia de Castilla y León se encuentra destrozada al no tener entre ellos a un ser querido. Se trata de la de Timoteo Pérez Arconada, un hombre de 76 años con deterioro cognitivo, que desapareció el pasado 13 de enero de 2022 de la Residencia Santa María del Camino de Carrión de los Condes (Palencia).

Recuerdan que ya son casi son tres semanas sin tener noticias de él, y tras agradecer la labor que está llevando a cabo la Guardia Civil, ha pedido que no cese su búsqueda ni la colaboración ciudadana.

Desde su desaparición, el Instituto Armado ha coordinado el dispositivo de búsqueda que ha contado con la colaboración de familiares, amigos, voluntarios de Protección Civil y vecinos del municipio palentino de Carrión de los Condes, Población de Campos, localidad de donde es natural Timoteo, y de otras localidades colindantes.

Sin embargo, con el paso de los días y la ausencia de avances que den con el paradero de Timoteo, la participación ciudadana ha ido disminuyendo, por lo que los hijos del hombre desaparecido han vuelto a pedir la máxima colaboración ciudadana para que “la búsqueda de su padre no caiga en el olvido”, según han trasladado en un comunicado a los medios de comunicación.

Por estos motivos, han decidido distribuir carteles y volver a difundir su fotografía en medios de comunicación y redes sociales. El dispositivo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil desde el cuartel de Carrión de los Condes ha contado con patrullas por tierra llegadas de numerosos acuartelamientos de la provincia, perros de rescate, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, que ha rastreado el rio Carrión, y un helicóptero del Instituto armado, que está previsto que vuelva a peinar la zona esta semana.

La búsqueda se retoma a diario en el cuartel de la Guardia Civil de Carrión de los Condes a las diez de la mañana y a las cuatro de la tarde. El día de sus desaparición, los hijos de Timoteo pudieron hablar con su padre en varias ocasiones antes de que el teléfono se apagara, sin que el hombre, con deterioro cognitivo, pudiera comunicar dónde se encontraba exactamente, informa Efe.

La última llamada se produjo aproximadamente las 12:15 horas del pasado 13 de enero y quedó registrada en el repetidor de Villoldo, por lo que se marcó un eje lineal entre esta localidad palentina y Carrión de los Condes.

Al no entrar en otro repetidor, la Guardia Civil no ha podido establecer un triángulo de localización. Además, Timoteo fue grabado por las cámaras de una cooperativa y un testigo asegura haberle visto en la carretera CL-615 en dirección a Palencia en torno al kilómetro 34, pero no pudo confirmar si cruzó o no la carretera, por lo que todas las hipótesis sobre el camino que tomó siguen abiertas.

Aviso de la desaparición de Timoteo, en la provincia de Palencia FOTO: La Razón

Timoteo Pérez Arconada, de 1,70 metros de estatura y calvo, vestía, en el momento de su desaparición jersey azul grisaceo, pantalón verde oscuro y zapatillas de estar en casa.