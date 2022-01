El juez da 72 horas más a la Guardia Civil para recabar pruebas contra Ramón “El Manitas”

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado mantener la situación de detención, durante 72 horas más de Ramón C., más conocido como ‘El Manitas’, detenido el pasado sábado por su implicación en la desaparición de la vecina de Traspinedo Esther López, según la información facilitada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

Las actuaciones han sido declaradas secretas por el titular del referido juzgado, ante el cual el investigado se ha acogido a su derecho de no declarar durante una comparecencia de no más de diez minutos en la que el fiscal ha pedido mantener la situación de detención otras 72 horas, con la oposición abierta de su defensa, que entiende que “no hay elementos” para ello y que, además, ha mostrado su malestar por el hecho de no haber sido informada de ningún dato de la investigación.

Esta mañana conocíamos que el arrestado niega su implicación en los hechos y ha iniciado una supuesta huelga de hambre en señal de protesta.