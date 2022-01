El turismo en Palencia y sus pueblos se recupera poco a poco

Cerca de 31.600 personas visitaron en 2021 la Villa Romana La Olmeda, recurso cultural y turístico de la Diputación de Palencia situado en Pedrosa de la Vega que permaneció cerrado durante los meses de enero y febrero del pasado año debido a la pandemia. La cifra representa un incremento del 52 por ciento con respecto a las visitas que el yacimiento arqueológico recibió en 2020, un año también marcado por la crisis sanitaria, en el que se contabilizaron 20.742 visitantes, a pesar de que también permaneció cerrado aproximadamente un trimestre (desde la declaración del estado de alarma hasta mediados de junio). En todo caso, se trata de cifras previas a la pandemia.

Por su parte, el Museo de la Villa Romana La Olmeda, situado en Saldaña, recibió cerca de 14.300 visitantes (en concreto, 14.296), cifra ligeramente superior a los 11.000 contabilizados en 2020. El análisis de los visitantes de La Olmeda refleja que el 37 por ciento reside en Castilla y León (solo uno de cada diez —el 10,35 por ciento— son de la provincia de Palencia), mientras que seis de cada diez (60,4) proceden de otras comunidades de España, con predominio de viajeros llegados de las comunidades limítrofes, como Madrid, País Vasco, Cantabria y Asturias, aunque también se registra una importante presencia de turistas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia.

Casi el tres por ciento de las visitas son extranjeros, mayoritariamente de Francia, Reino Unido y Alemania. La otra villa romana que también gestiona el Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia —La Tejada, en Quintanilla de la Cueza—, recibió 4.763 visitantes el pasado año, cifra importante teniendo en cuenta que, asimismo, permaneció cerrada al público los meses de enero y febrero.

Esa afluencia no solo representa el sensible y lógico aumento con respecto a las visitas del primer año de la pandemia, 2020 —que no llegaron al millar—, sino que han subido con respecto a 2019, ejercicio en el que visitaron La Tejada 4.574 personas, confirmando el crecimiento sostenido de las entradas a este yacimiento romano que se observa desde 2015, cuando no se alcanzaban aún los tres mil visitantes, con la excepción del citado 2020.

En cuanto al Castillo de Los Sarmiento, en Fuentes de Valdepero, tercer recurso turístico que gestiona el Servicio de Cultura de la Diputación, 2021 se saldó con 2.064 visitas, aunque hay que recordar que no abrió sus puertas al público hasta el 1 de julio para garantizar los protocolos de seguridad sanitaria, tras permanecer cerrado todo el primer semestre de 2021 y prácticamente todo 2020. Además, las visitas se han recuperado pero siempre con reserva previa, limitación de aforo y en grupos de un máximo de diez personas.

Lógicamente, este volumen dista de la demanda registrada en años previos a la pandemia (el promedio anual de visitas al Castillo de Los Sarmiento en el periodo 2015-2019 se acerca a las 6.000 entradas).

Barco Juan de Homar en el Canal de Castilla palentino FOTO: La Razón

Cuevas y barcos

Ese descenso con motivo de la pandemia también se percibe en la Cueva de los Franceses, recurso de la Diputación que gestiona el Servicio de Turismo, que contabilizó cerca de 16.000 visitantes a pesar de permanecer cerrada los primeros dos meses de 2021. No obstante, la demanda de marzo a octubre ya refleja la recuperación de niveles anteriores a la crisis sanitaria, cuando la Cueva rondaba cada año las 20.000 visitas, superadas en 2018 (22.700 personas) al celebrarse ese año en Aguilar de Campoo la exposición de ‘Las Edades del Hombre’, lo que atrajo más turistas a la cueva de Revilla de Pomar.

El 43 por ciento de los visitantes de la Cueva de los Franceses proceden de Castilla y León, comunidad a la que siguen Madrid (13 por ciento), País Vasco (nueve por ciento), Cantabria (ocho) y Cataluña (cuatro).

Por lo que respecta a las dos embarcaciones del Canal de Castilla que gestiona este mismo servicio turístico de la Diputación de Palencia, en 2021 se acercaron a los 13.500 usuarios, a pesar de que los barcos ‘Juan de Homar’ (Frómista) y ‘Marqués de la Ensenada’ (Herrera de Pisuerga) redujeron respectivamente su aforo máximo a diez y ocho personas para garantizar la separación por protocolo sanitario.

El ‘Juan de Homar’, que permite surcar una parte del Camino de Santiago a bordo de un barco, circunstancia insólita en todo el recorrido francés de la Ruta Jacobea, acumuló 7.529 viajeros el pasado año, lo que supone aproximadamente el 62 por ciento de la ocupación anterior a la pandemia sin límites de aforo (más de 12.000 usuarios en 2019).

Por su parte, el ‘Marqués de la Ensenada’ sumó 5.921 viajeros en 2021, que también representa el 61 por ciento de la demanda media registrada en el periodo 2015-2019.

Presentación del proyecto Museo «Campos del Renacimiento», con la presencia del vicario general, Anastasio González; la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén; el delegado de Patrimonio Artístico, José Luis Calvo, así como párrocos y alcaldes de las localidades implicadas

Arte sacro

Como quedó patente en la reciente Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid, la Diputación de Palencia también promociona otro nuevo recurso turístico, cuya titularidad corresponde a la Diócesis y que gestiona la Fundación Edades del Hombre, pero cuyo impulso ha cofinanciado la administración provincial: se trata del Museo Territorial ‘Campos del Renacimiento’, que aglutina la magnífica colección de arte sacro renacentista de cinco templos acondicionados para la visita cultural en cuatro municipios de Tierra de Campos: Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava.

El Museo Territorial ‘Campos del Renacimiento’, inaugurado oficialmente el 11 de junio de 2021 y abierto al público desde el día 15 de ese mes, ha superado en poco más de un semestre los 11.400 visitantes, que han disfrutado de esta singular conjunto monumental y artístico, con piezas sobresalientes de artistas como Pedro Berruguete, Alejo de Vahía, Francisco Giralte o Juan de Juni. La mayor parte de los visitantes proceden de Castilla y León, pero también hay una afluencia significativa de Madrid, Cantabria, País Vasco y Galicia