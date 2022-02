El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo, ha rechazado este jueves que se quiera “importar millones de inmigrantes de países sin capacidad de adaptación” y ha pedido defender la frontera en Ceuta y Melilla al ser preguntado por sus propuestas concretas para regular la inmigración en Castilla y León.

Ante las acusaciones de “xenófobos” del candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, el representante de Vox ha defendido a Castilla y León como una “región pacífica y diversa” en la que no existen problemas de convivencia y en la que la inmigración “ha de ser el plan complementario” para que la comunidad tenga futuro, ha respondido a los periodistas en una visita a Mercaolid.

“Lo que no puede ser es querer importar millones de inmigrantes de algunos países sin capacidad de adaptación mientras se niegan las ayudas a las familias jóvenes, a los padres y a las madres. Nosotros queremos llenar Castilla y León de castellanos y leoneses”, ha aseverado.

Al ser preguntado por las propuestas concretas de Vox para regular la inmigración en Castilla y León, García-Gallardo ha respondido que “hay que defender la frontera” y apoyar a los Guardias Civiles “y la valla en Ceuta y en Melilla”.

Ha explicado que de esta manera pretende “evitar el dolor” de los inmigrantes “forzados” a emigrar por el “efecto llamada” del resto de partidos políticos “que ofrecen unas ayudas sociales que luego le son negadas a los nacionales”.

Por otra parte, el candidato de Vox ha apostado por establecer una fiscalidad favorable al sector agroalimentario e implantar un mix energético para reducir los precios de la energía a la vez que ha propuesto una alternativa “social y patriótica”.

“Estaría bien que no se hubiera volado por los aires la central térmica de Velilla del Río (Palencia) y que no se cerrara la central nuclear de Garoña, y ha pedido que no se fuerce a los productores a competir con productos de Marruecos por ser en España superior el coste de la energía.

También se ha mostrado crítico con aquellos partidos políticos que “han abandonado y han traicionado” a comerciantes mayoristas y minoristas, productores, distribuidores, trabajadores y autónomos por imponerles la “religión climática” de la Agenda 2030.

Por último, también ha manifestado su sorpresa por los futuros pactos, en especial con el PP, “que nos tiene desconcertados” ya que “unos días dicen que se sentirían cómodos pactando con Vox” y otros “que su socio natural es el PSOE”.