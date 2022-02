García-Gallardo: “No nos vamos a abstener ni regalaremos los votos al PP a cambio de nada”

El candidato de Vox a la Junta, Juan García-Gallardo, ha comparecido este mañana en rueda de prensa para analizar los “históricos· resultados que han obtenido en estas elecciones autonómicas.

El dirigente burgalés daba las gracias a los 212.400 votantes que han depositado su confianza en ellos, cargaba contra los “Tezanos de izquierda y de derecha que han intentado pervertir la Democracia” y agradecía sobremanera el esfuerzo e implicación de los líderes nacionales del partido que le han arropado en cada acto y se han pateado la Comunidad de arriba a abajo para llevar el mensaje de Vox a todos los rincones.

García-Gallardo aseguraba, eufórico, que los resultados de ayer domingo dan a Vox el derecho y el deber de integrar el próximo Gobierno de Castilla y León. El candidato apuntaba que no puede haber sorpresas a este respecto, y afirmaba que estas elecciones suponen un punto de inflexión.

“Dijimos que veníamos a cambiar el rumbo de la Comunidad y usaremos los votos que nos han dado para ello”, decía García-Gallardo, mientras advertía al PP que no se van a abstener a cambio de nada y que no regalarán sus votos a Mañueco.

Pese a que decía que aún no ha recibido la llamada del candidato popular para sentarse a hablar, le tendía la mano para llegar a un acuerdo, pero siempre sobre la base de cambiar el rumbo de Castilla y León, que en su opinión pasa por derogar la legislación de izquierda que impera en la Comunidad, en referencia a la ley autonómica contra la Violencia de Género y el decreto que regula la Memoria Histórica, asó como por seguir bajando los impuestos, el fomento de la natalidad, la industrialización y el apoyo al campo.

GRAF7837. VALLADOLID, 14/02/2022.- El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo durante la rueda de prensa ofrecida este lunes para valorar los resultados electorales del 13F. EFE/ Nacho Gallego FOTO: NACHO GALLEGO EFE

Si bien, García-Gallardo aseguraba que es consciente de que los votos que han obtenido, y que por ello exigirán lo que les corresponde en función de dicha representatividad, aunque advertía a Fernández Mañueco que los votos de Vox valen lo mismo que los de otras formaciones y que no quieren ser menos que otros, en referencia al pacto de Gobierno que el PP alcanzó con Ciudadanos en la pasada legislatura, por el que la formación liberal obtuvo cuatro consejerías (Sanidad, Cultura y Turismo, Empleo e Industria y Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior) además de la vicepresidencia y la portavocía de la Junta.

“No podemos imponer todo nuestro programa, pero no somos ni más ni menos que los demás”, señalaba el joven dirigente de Vox, al asegurar que harán valer sus votos y advertir al PP que si no hay un Gobierno para llevar a cabo un cambio real de rumbo “que no cuenten con Vox”.

Pese a ello, García-Gallardo apuntaba que negociarán con firmeza, pero también con prudencia responsabilidad y, sobre todo, flexibilidad

Finalmente, daba las gracias a Mañueco por haber convocado elecciones “porque las Cortes no representaban la realidad”, al igual que ocurre en España, por lo que pedía también a Sánchez que convoque las generales, y tendía la mano también a los partidos provinciales de la España silenciada y abandonada, tanto a los que han obtenido representación, como Soria ¡Ya!, como a los que no, de quienes hacía suyas sus reivindicaciones que considera justas, y recogerán en su programa.