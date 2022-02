Mario Simón (Ciudadanos) evita una moción de censura en el Ayuntamiento de Palencia, que saca adelante su presupuesto

La abstención de la única concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia ha evitado la moción de censura contra el actual alcalde, Mario Simón, de Ciudadanos y ha facilitado, de esta manera también facilitar la aprobación del presupuesto municipal. Simón se ha sometido en el día de hoy a una cuestión de confianza en un pleno extraordinario, con el fin de desbloquear la aprobación de los presupuestos municipales tras el rechazo de toda la oposición, PSOE, Vox y Ganemos.

“Han ido demasiado lejos con este bloqueo”, ha asegurado Simón, que ha acusado a los representantes de los tres partidos de haber ido demasiado lejos con su bloqueo. “Han sobrepasado todos los límites y saben que no acepto presiones ni chantajes políticos porque no pienso vivir de la política”, ha manifestado.

Por ello les ha retado a “culminar su desafío” y les ha emplazado a realizar una moción de censura, siempre defendiendo el trabajo del actual equipo de Gobierno. Ha sido cuando en este punto, la concejal de Vox, Sonia Ladanda, se ha abstenido, para evitar un gobierno de izquierdas aunque ha criticado la “burda maniobra del alcalde y de su equipo”. “Si no fuera para que el ayuntamiento no esté gestionado por la izquierda, usted no terminaba el día en este sillón”, ha declarado Ladanda, que ha dejado claro que el alcalde no merece su confianza pero que tampoco va a facilitar un gobierno de izquierdas. “Entre la espada y la pared, elegimos la espada”, ha dicho.

Ladanda ha apuntado que los presupuestos son catastróficos para la ciudad, refiriéndose a la sentencia de la calle Jardines, “echándose en brazos de la diputación provincial”.

Dimisión del alcalde

Por su parte, la portavoz del PSOE, Miriam Andrés, le ha acusado de “chantaje y coacción” sometiéndose a una cuestión de confianza sobre su persona acusando al resto de grupos de irresponsabilidad por su incapacidad para negociar y sabiendo que “Vox y PSOE nunca se van a poner de acuerdo”.

Andrés ha recordado que tanto Vox como PSOE le habían pedido que sacara de los presupuestos la ejecución de la sentencia de la calle Jardines y que, de esta forma, el PSOE le estaba “dando la baza para que aprobara los presupuestos con su socia de investidura” pero se ha demostrado que “el bloque de la investidura (PP, Cs y VOX) es de todo menos un equipo de trabajo”.

Miriam Andrés ha afirmado que “lo lógico” sería que Mario Simón dimitiera en lugar de “mantenerse en una realidad paralela” en la que además está haciendo “una labor encomiable al PP haciéndoles el trabajo sucio con su máximo rival político (Vox)”.

También la única concejal de Ganemos, Sonia Ordoñez, ha pedido a Mario Simón que dimita y deje gobernar a la mayoría que salió de las urnas (PSOE) en lugar de seguir como “un alcalde secuestrado por su hermano político mayor (PP)”.

Finalmente, la cuestión de confianza y la aprobación del presupuesto municipal para 2022, con más de 112 millones de euros, ha salido adelante con 12 votos a favor (PP y Cs), 12 en contra (PSOE y Ganemos) y la abstención de Vox.