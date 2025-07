El incendio del sur de Ávila encara la noche con leve mejoría y optimismo en la estabilización

Los trabajos del amplio dispositivo desplazado al Barranco de las Cinco Villas, para controlar el incendio declarado durante la noche del pasado lunes en esta zona del sur de Ávila, y que ha costado la vida a un bombero cuando se trasladaba con su vehículo al lugar de los hechos, comienzan a dar resultados con una ligera mejoría de la situación dentro de unas labores complejas para su estabilización.

El director técnico de extinción, Ángel Iglesias, ha explicado, a los medios de comunicación, que, si bien la situación era "muy compleja" a última hora de la mañana, "afortunadamente los medios han trabajado excepcionalmente bien" para reducir el perímetro del fuego desatado entre los términos Cuevas del Valle y Mombeltrán. Con los medios humanos -más de trescientos- y materiales -más de un centenar- desplazados a la zona, incluida una amplia dotación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), se ha podido "reducir ese perímetro", ha insistido

Los trabajos, en estos momentos se centran en la "estabilización de ese perímetro" donde figuran caminos, pistas forestales y alguna carretera asfaltada, ya que hay "pocas zonas de frente de llama activas" incluso con un potencial de peligrosidad "menor del estimado este martes por la mañana respecto a lo que podía pasar", ha precisado.

El director técnico ha calculado que, hasta el momento, pueden haber ardido en torno a 600 hectáreas de un terreno que se estaba regenerando tras el gran incendio que en el verano de 2009 arrasó cerca de 5.000 hectáreas, provocando la muerte de dos personas, mientras que en este ha fallecido un operario en un accidente al dirigirse a participar en las labores de extinción.

Próximas horas, claves

En cuanto a las previsiones para las próximas horas y esta noche, el director técnico de extinción ha hecho referencia al cambio en la dirección del viento que se está produciendo, "girando del norte", si bien se encuentra "bastante calmado". "Tenemos una buena oportunidad de trabajo para intentar dejar estos perímetros anclados porque el viento está girando y va a soplar del norte", ha añadido.

Respecto al resto de los flancos, Iglesias ha señalado que la cabeza del fuego permanece activa camino de zonas en las que confía que pueda ser controlado, mientras que el lado derecho es donde "más problemas puede haber", si bien el dispositivo desplegado es amplio.

"Somos relativamente optimistas dentro de lo que se puede ser en una circunstancia como esta", ha relatado el director técnico antes de insistir en la complicación derivada de los tres factores que se han alineado, en referencia al viento, a la complicada orografía y al combustible (masa forestal susceptible de arder). No obstante, ha destacado el hecho de que en "ninguna de las zonas del perímetro" existan actualmente esos tres factores alineados, lo que posibilita una "buena oportunidad de trabajo".

Trabajo nocturno

De cara a la noche, cuando la decena de medios aéreos desplegados en la zona dejen de volar, la intención del operativo es "dejar el incendio bajo un perímetro que se pueda controlar, para trabajar en tareas para afianzar ese perímetro", hasta que la luz del día posibilite la actuación de hidroaviones y helicópteros nuevamente. Para ello se está procediendo al relevo de todo el operativo, que lucha para controlar este incendio declarado con el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR) desde la pasada madrugada y con la Situación Operativa 2 (SIT2) en la comunidad autónoma.

"Tenemos mucho trabajo todavía, hay mucho frente de llama, hay muchas zonas de mucho combustible, que es prácticamente inaccesible para los medios", ha comentado Iglesias, quien ha hablado de un perímetro "muy sucio", ya que está "lleno de "muchísimo matorral, de mucha altura, piedras con pendientes muy fuertes y el personal de noche corre mucho riesgo para trabajar en esas zonas".

Tras hablar de la necesidad de trabajar "con calma y con pausa", para tratar de "evitar accidentes", ha aludido no sin cierta prudencia a la existencia de "cierta tranquilidad" para la población, lo que le hace pensar que no habrá que volver a confinar a nadie si las condiciones no cambian, tras haberlo hecho parcialmente con los vecinos de Mombeltrán, informa Efe.