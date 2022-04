Virgina Barcones alerta sobre la mala utilización de sistemas de retención obligatorios

“Llevar puesto el cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente” y “nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios!.

Así lo ha manifestado la delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, durante la presentación de la campaña de vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil (SRI) que ha iniciado hoy la Dirección General de Tráfico (DGT) y que se prolongará hasta el día 10 de abril.

Barcones ha ofrecido durante la rueda de prensa una serie de datos como que en Castilla y León, en 2021, de las 55 personas fallecidas en turismo y furgonetas 11 no hacían uso del cinturón, es decir, el 20 por ciento. Por este motivo, la recientemente estrenada Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha elevado a cuatro los puntos que se pierden por no llevarlo, al igual que ocurre si no se utiliza el sistema de retención infantil adecuado o no se hace de la manera correcta.

Con el objetivo fundamental de que todas las personas ocupantes de los vehículos, adultos o menores y viajen en el asiento que viajen, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías locales que se unan a la campaña aumentarán la vigilancia de estos dispositivos de seguridad en todo tipo de vías.

También se intensificará la vigilancia de su uso desde el aire, con el helicóptero del que dispone la DGT, así como con el control automatizado que se lleva a cabo a través de las 24 cámaras que están instaladas en Castilla y León tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación.

Barcones ha insistido en que “por supuesto, el cinturón de seguridad debe estar homologado, bien anclado, con el reglado correcto y apropiadamente abrochado. El cinturón salva vidas y además protege de lesiones cerebrales, fracturas craneales, heridas y fracturas faciales, lesiones oculares y lesiones pulmonares, tanto de los conductores como de los pasajeros”.

SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL, EMPEZANDO DESDE PEQUEÑOS

En el caso de los niños, la utilización de los sistemas de retención infantil es aún más importante ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios y que, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75 por ciento con un uso adecuado de los mismos.

Según ha señalado la delegada, “nunca lleve a un niño en brazos, ni utilice su mismo cinturón de seguridad para protegerle. Porque usted usa el cinturón, empiece con ellos a sensibilizarlos desde pequeños. Asegúrese de que la silla está bien instalada y adapte el reposacabezas y los arneses de la silla a