Alicia García a Escrivá: “El Ingreso Mínimo Vital, dos años después, es su mayor fiasco social”

“El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es su mayor fiasco”. Así de contundente se lo espetó la portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Popular (GPP), la abulense Alicia García al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados.

Al respecto, la diputada del PP por Ávila denunció que “ustedes siempre llegan tarde y mal, aprueban medidas que aguantan la foto con el presidente y caducan en 24 horas”.

Asimismo, acusó al ministro de incumplir sus propias previsiones. “Hay más pobreza y no llegan a todas las personas que lo necesitan”, lamentó tras recordar la promesa del Gobierno, en mayo del 2020, de llegar a un total de 2.300.000 personas cuando, dos años después, sólo han llegado a un millón. “¿Dónde está el resto?”, le interpeló Alicia García a José Luis Escrivá.

En este sentido, la dirigente popular también denunció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez deja a millones de personas en exclusión que no reciben el Ingreso Mínimo Vital, fuera de la subida del 15 por ciento. “Familias ahogadas por los precios desorbitados de la luz, el carburante, la inflación disparada, los impuestos, las trabas y su pésima gestión”, explicó.

Además, la portavoz de Derechos Sociales del GPP recordó que en España la pobreza no ha parado de crecer. “Hay seis millones de personas en exclusión severa”, subrayó, al tiempo que criticó que las medidas del Gobierno central son “sacar un nuevo parche de la chistera” para tres meses. “¿Es que acabará la crisis en tres meses?”, le preguntó al ministro. “¿Cómo van a aplicar el incremento del 15 por ciento a los que están pendientes de tramitación del IMV?”, planteó Alicia García a Escrivá, a quien también sugirió que “salga de su arcadia feliz y aterrice en la España real, donde las familias estás asfixiadas, ahogadas, no llegan a fin de mes y no pueden pagar los impuestos con que les atosigan”.

La diputada abulense del PP, a su vez, pidió a José Luis Escrivá que “baje del coche oficial y diga a los españoles que no reciben estas ayudas que está orgulloso de denegar el 75 por ciento de las solicitudes, de dejar sin ejecutar 1.000 millones de euros del IMV o de convertir un trámite en una odisea donde jubilados, viudas o huérfanos están hasta tres semanas para pedir cita previa”. “Señor ministro, las familias no pueden comer con efectos retroactivos”, advirtió Alicia García, al tiempo que le recomendó que “no blanquee al Gobierno y se haga un favor: salve su reputación”.

Por último, afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez “nos quiere llevar a una España en blanco y negro”. “Mientras las familias viven un drama, el presidente hace una docu-serie”, lamentó Alicia García.