Etapa 11 del Tour 2025, en directo hoy: Toulouse-Toulouse en vivo

Antes de la salida, Bastien Tronchon ya avisó que esta etapa estaba hecha a su medida: "Me inspira. Tiene un final bonito, con una última subida bien puncheada. Tengo muchas ganas de hacerlo bien". Aunque no se siente al cien por cien tras los esfuerzos previos, aseguró haber recuperado bien tras ayudar a su compañero Félix Gall en la montaña: "Me divertí en esa etapa. Aguanté mucho tiempo y me guardé algo para hoy".

La táctica de su equipo estaba clara, repartir esfuerzos entre proteger a Gall y buscar oportunidades por delante. "Nos dividimos en dos. Un grupo se encarga de Félix y el otro, en el que estoy yo, va a intentar meterse en la escapada o jugar sus cartas en el final. Voy a intentar scorer, sí", comentó. Hoy, a falta de más de 100 km para la meta, Tronchon ya está en el segundo grupo perseguidor, a 33 segundos de la cabeza de carrera, cumpliendo su promesa de buscar protagonismo en una jornada marcada por repechos y una subida explosiva final que se adapta a su perfil.