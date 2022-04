El III Circuito de Novilladas recorrerá Castilla y León entre mayo y julio con reses de 18 ganaderías

El III Circuito de Novilladas con picadores, organizado por la Junta y la Fundación Toro de Lidia, recorrerá las nueve provincias en sus tres fases clasificatorias y la gran final entre los meses de mayo y julio. Contará con reses de 18 ganaderías y ocho novilleros, de los que siete serán de Castilla y León y otro de una comunidad con la que se establece un intercambio.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santoja, y el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victoriano Martín, presentaron hoy en las Casas del Tratado de Tordesillas (Valladolid) este tercer circuito, como muestra de apoyo a un sector “cultural” que genera 14.000 empleos en la Comunidad y contribuye a fijar población en el medio rural, a través, de la ganadería del toro bravo, que sostiene el ecosistema de la dehesa.

La competición comprende tres fases y una gran final. La primera está compuesta por cuatro festejos, en cada uno de los cuales intervendrán dos novilleros. La siguiente, de semifinales, contará con tres festejos en los que participarán el mejor de cada uno de los cuatro anteriores, más los dos segundos mejores, de forma que los tres que cosechen más éxito pasarán a la final.

Además, este año se celebrará también una gran final con los dos novilleros con más puntuación de la final a tres, para decidir el triunfador del certamen. El calendario previsto será el 14 de mayo en Arenas de San Pedro (Ávila), el 22 de mayo en Valsaín (Segovia), el 28 de mayo en Ampudia (Palencia, y el 29 de mayo, en Villalpando (Zamora). A continuación, las semifinales tendrán lugar el 18 de junio en Lerma (Burgos), el 25 de junio en Arcos de Jalón (Soria) y el 3 de julio en Los santos (Salamanca). La final a tres será el 17 de julio en Valencia de Don Juan (León) y concluirá el 23 de julio en Tordesillas (Valladolid).

Estas novilladas con picadores se celebrarán en plazas de tercera y cuarta categoría en localidades de todas las provincias para revitalizar la afición y la tradición taurina. Para ello, la Junta destina a la Fundación Toro de Lidia una subvención de 270.000 euros, que organiza desde 2021 la Liga Nacional de Novilladas. Para este año se prevé su ampliación hasta incorporar unas 50.

Apoyo al toro

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte destacó en su primer acto que esta iniciativa es “muy interesante” y “muy esperanzadora” porque remarcó son fundamentales para el “porvenir” de la fiesta del toro. “Cuando no haya novedad la crisis será difícil de solventar”, dijo.

Gonzalo Santoja destacó la presencia de novilleros destacados y puso en valor el impacto que tendrá la tercera edición de este circuito para las propias ganaderías del toro bravo, porque reconoció que algunos ‘hierros’ o encastes que no son demandados no podrán seguir con su actividad si sus animales no son lidiados.

Por su parte, el presidente de la Unión de Creadores de Toro de Lidia, el ganadero Antonio Bañuelos, hizo hincapié en la importancia de recuperar los pueblos con afición a esta fiesta, pero también los novilleros y los utreros, porque explicó que las nuevas figuras, que se forman en las escuelas de tauromaquia, pueden ir debutando e impulsando la actividad al cabo de tres o cuatro años.