Ronaldo critica que en los audios de Piqué y la Federación se “haya violado uno de los principios básicos de las personas, al sacar información de su móvil”

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, no ha tenido pelos en la lengua y se ha mostrado muy molesto con las audios publicados de el jugador del F.C. Barcelona Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. “Lo único claro, y de lo que casi no se ha hablado, es que con la publicación de esos audios se ha violado uno de los derechos fundamentales de las personas, el de la intimidad”. Así de contundente se mostró el ex jugador del Real Madrid, entre otros equipos, durante un desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid.

Ronaldo fue más allá y aseguró que el “único delito que se ha cometido es la publicación de esos audios”, ya que según afirmó “la actuación de Piqué ha quedado claro que ha sido dentro de la legalidad”.

En este sentido reconoció que él tiene una agencia de esas características en Brasil, pero “evito ciertos movimientos y me alejo de las licitaciones públicas, por mi forma de ser, pero eso no quiere decir que esté mal lo que ha hecho Piqué, todo lo contrario, porque se ha demostrado que todo es legal”. Por ello calificó de “inmoral y poco ético” la publicación de la conversación entre Piqué y Luis Rubiales.

Fondo “CVC”

Por otra parte, Ronaldo Nazario tuvo palabras de elogió para el presidente de la Liga, Javier Tebas, al calificar de “espectacular” el logro del fondo “CVC”. Al respecto, afirmó que “conseguir durante una crisis mundial, una inyección directa de dinero para los clubes, es algo que hay que valorar muy positivamente”.

Por último, el presidente del Real Valladolid, lamentó las diferencias que existen entre los diferentes estamentos del fútbol mundial. “Lo último que necesitamos en este momento son peleas públicas”, añadió.

Ronaldo Nazario apostó por “remar cada uno en la misma dirección, para ser mucho más fuerte”, en vez de hacer cada uno la guerra por su cuenta, en busca de un beneficio propio en vez de común. Al respecto, a pregunta del conductor del desayuno informativo, el director de Radio Marca Valladolid, Chus Rodríguez, de que si se ofrecería para mediar en este conflicto, el máximo dirigente del conjunto blanquivioleta, entre risas de él y de los asistentes, indicó que “sería más fácil de alcanzar ese acuerdo en una de las fiestas que organizaba hace años. Ahora ya estoy más desentranado”, concluyó.