El programa PasaXT Hacia el Empleo consigue que el 15% de sus participantes obtenga un contrato laboral en las primeras semanas

Se cumplen ya cuatro ediciones del programa PasaXT Hacia el Empleo, dirigido a mejorar la empleabilidad entre jóvenes con problemas de salud mental, gracias al apoyo de Fundación ONCE y del Fondo Social Europeo, a través del programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). Los resultados siguen avalando la importancia de este tipo de proyectos, donde 14 jóvenes han estado recibiendo la formación y 26 empresas han colaborado con la visita de los grupos a sus instalaciones.

No obstante, los datos obtenidos a partir de las anteriores ediciones reflejan que un 15% por ciento de los jóvenes participantes obtiene un contrato laboral en las primeras semanas. “Una cifra realmente importante ya que uno de los objetivos de nuestros programas de inclusión laboral es reactivar la motivación y la empleabilidad del colectivo”, explica Elena Briongos, presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León.

Hoy se ha celebrado el acto de clausura del proyecto, en las instalaciones del Parque Científico I+D de la Universidad de Valladolid, con la presencia de un amplio número de participantes en la iniciativa, junto a la presidenta de la entidad organizadora, Elena Briongos, y los representantes de la entidad financiadora Fundación ONCE; Alberto Vaquero, jefe de Departamento de Proyectos y Joaquín García-Uceda, técnico del Departamento de Proyectos.

‘PasaXT Hacia el Empleo’ se enmarca dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo, a través de la convocatoria de Ayudas Económicas para la Selección de Operaciones para el refuerzo de la Empleabilidad de Personas Jóvenes con Discapacidad Psicosocial del año 2021/2022, quien cofinancia su desarrollo, junto a la Fundación ONCE.

“El objetivo principal es favorecer la recuperación y empoderamiento de personas jóvenes, quienes han visto interrumpida su trayectoria formativa y personal debido a la aparición de un problema de salud mental, y para ello les hemos ofrecido la dotación de conocimiento, destrezas y habilidades necesarias para su inclusión social y laboral”, explica Elena Briongos, presidenta de la Federación, quien durante el acto de clausura recordó que “podemos tener un diagnóstico en salud mental pero eso no tiene porque ser el centro de todo lo que hagamos. Podemos dejar que camine a nuestro lado siempre, pero sin que sea lo que nos marque el ritmo o los que nos frene. Cada persona debe decidir qué quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere … y en ese camino a recorrer, saber recurrir a los apoyos y ayudas que sean necesarios”.

En esta ocasión, el programa ha sido desarrollado a través de cuatro asociaciones del movimiento asociativo Salud Mental en Castilla y León (Salud Mental Salamanca, Prosame Salud Mental Burgos, la delegación de Ponferrada de Salud Mental León y FAEMA Salud Mental Ávila) .

El proyecto ha contado con la colaboración de empresas y entidades de otros sectores. “Estamos muy agradecidos porque en esta cuarta edición del proyecto se ha podido contactar con 74 empresas y visitar otras 26, lo que nos demuestra que las personas responsables de las mismas empiezan a ver las potencialidades de nuestras y nuestros jóvenes”, asegura Jesús Sánchez, coordinador del programa y técnico del Área de Empleo de la Federación.

Programa PasaXT FOTO: Salud Mental CyL

Por su parte, Jose Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, aseguró que “este es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre las distintas entidades del sector de las personas con discapacidad y el Fondo Social Europeo, nos permite llegar de una forma efectiva a las personas con discapacidad. Que, con proyectos como éste, están más cerca de lograr una plena inclusión laboral y social”.

Leo es uno de los alumnos que han participado en el programa desde la asociación FAEMA Salud Mental Ávila, y reconoce “que a nivel profesional esta formación me ha dado de nuevo las herramientas para poder reincorporarme al mercado laboral; esas herramientas que daba ya por perdidas u obsoletas me las ha brindado de nuevo”. Además destaca lo importante de haber trabajado con “la gestión de las emociones, la búsqueda de soluciones cuando surgen problemas, los nervios de las entrevistas”.

El acto de clausura ha contado, además, con una conferencia motivacional de la mano de Juan Carlos Pérez Delgado, entrenador del equipo de rugby vallisoletano, ‘Silverstorm El Salvador’, y coach motivacional.

Asistentes personales como ‘nicho de empleo’ propio

Dentro del carácter innovador del proyecto ‘PasaXT Hacia el Empleo’, destaca la apuesta por la contratación de cuatro personas para desarrollar el servicios de asistencia personal con las personas participantes. “Se trata de personas que han sido formadas previamente como asistentes personales y que además cumplen con el perfil de ‘persona con experiencia propia’ desde la óptica del modelo de ‘apoyo de pares’”, explica el coordinador del programa. Una salida profesional que también se muestra a las personas participantes en un doble objetivo, tanto el de profesional de apoyo durante la formación como un ejemplo directo de las posibilidades laborales para el colectivo.

La figura del asistente personal representa el apoyo entre iguales y estimula y facilita el propio empoderamiento de las personas participantes en ‘PasaXT Hacia el Empleo’, “interviniendo desde la atención individualizada y el apoyo a las personas participantes, asumiendo a su vez tareas de seguimiento y evaluación del proyecto, junto con el resto de equipo técnico que ha intervenido”, añade Sánchez.

Para Eva, una de las asistentes personales de esta edición, “participar en el proyecto ha sido un reto a nivel personal, ya que hablar con otras personas siempre me ha costado mucho, pero me ha permitido crecer profesionalmente al desafiarme con un trabajo para el que pensaba que no estaba preparada pero que no se ha dado nada mal”.