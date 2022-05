Mañueco defiende que su Gobierno está “acoplado” y actúa ya con máxima eficacia

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este domingo que encabeza un Gobierno de coalición que está “acoplado, en marcha y funcionando con normalidad”. Un Ejecutivo sinónimo, dijo, “de resolver problemas, actuar con eficacia y con la prioridad de afrontar la recuperación económica y social y poner el bienestar de las personas en el centro de la acción política”.

Unas declaraciones que ha hecho Mañueco al participar en el XVIII Congreso del PP de Galicia, celebrado en Pontevedra, y donde se ha elegido como nuevo presidente de la Xunta a Alfonso Rueda, y donde ha reiterado que “mi gran prioridad es la recuperación económica y social, con el bienestar de las personas en el centro de todo. Hemos demostrado que se pueden bajar los impuestos y a la vez crear empleo y seguir mejorando los servicios públicos”.

Asimismo durante su intervención ha reivindicado la apuesta de su Gobierno “por el crecimiento económico, por la modernización de nuestra tierra y por unos servicios públicos sobresalientes. Hemos demostrado que la mejor forma de apostar por el futuro y una sociedad de personas libres e iguales es garantizar la igualdad de oportunidades”, señalaba el popular.

Tambián hacía referencia a los retos comunes que tienen Castilla y León y Galicia. “Seguiremos trabajando codo con codo para lograr una financiación autonómica justa. Una financiación acorde a nuestras necesidades son los colegios de nuestros hijos, la protección a nuestros mayores o los médicos en nuestros pueblos”, incidía el presidente.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene en el 18 Congreso del PP de Galicia donde ha sido elegido Alfonso Rueda como presidente del PP gallego FOTO: AGN Agencia ICAL

Mañueco afirmaba también que “no podemos caer en las trampas y cortinas de humo sanchistas para tapar una gestión nefasta y nociva para los españoles. No podemos perdernos en debates estériles que no aportan nada a los problemas que sufren día a día los españoles. Las políticas del Partido Popular son el único remedio al veneno que ha inyectado el sanchismo a la vida política. Debemos reivindicarnos. Estar más orgullosos que nunca de defender nuestros principios y valores. Ni son negociables, ni están en venta. Hoy hemos conocido que el gobierno de Sánchez no tiene ningún tipo de compromiso en la lucha contra la despoblación”

“No tiene compromiso con la España de interior que representamos Galicia y Castilla y León. No es forma de gobernar cuando uno de cada tres euros en la lucha contra la despoblación no se ejecuta o cuando la oficina de la despoblación cuesta un millón de euros”, se quejaba Mañueco ante los aplausos de los presentes.

Por último afeaba al Ejecutivo central que “gobernar no es dar titulares ni es crispar”, sino “luchar contra la inflación”. “El PP tiene que mirar a los españoles a la cara y decirles que hay otra forma de gobernar, la que representa nuestro partido y Alberto Núñez Feijóo o las comunidades en las que gobernamos”, invitó.