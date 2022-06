Un año para adecuar las plantillas médicas

La Consejería de Sanidad se ha dado un plazo de un año para conseguir adecuar las plantillas del sistema público sanitario de la Comunidad (Sacyl), o lo que es lo mismo, convertir en personal fijo al que hoy en día es eventual, como paso previo para afrontar el problema de déficit de médicos existente -que se va a agravar en los próximos cinco años cuando se jubilen hasta 600 profesionales sanitarios-, y llevar a cabo la ordenación de las plantillas por toda la Región en función de las necesidades de cada zona básica de salud.

Así lo ha avanzado este lunes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, antes de asistir a la entrega de premios del proyecto “Compromiso con la higiene de manos”, donde ha reconocido que actualmente la plantilla de eventuales es elevada y que es necesario consolidar estos puestos como fijos para evitar que el sistema sanitario “se caiga”.

“De esta forma se evitarían contratos eventuales e intranquilidad en las plantillas, decía.

Vázquez apuntaba que una vez se adecúen las plantillas de profesionales, la intención de la Consejería es llevar a cabo una ordenación de estos recursos humanos para redistribuirlos según las necesidades de cada centro sanitario y provincia.

El consejero se refería también al estudio ‘Demografía médica de Castilla y León (2019-2022)” presentado el pasado viernes por el Colegio de Médicos de la Comunidad en el que se advierte de la “asimetría” en la distribución de los recursos médicos en relación a la población de las distintas provincias, y que, según el consejero, es previsible que las dificultades en Atención Primaria se agraven en los próximos años, sobre todo en la medicina familiar y comunitaria, carente de personal. Si bien, y por el contrario, Vázquez ve el vaso medio lleno en lugar de medio vacío y destaca que el informe también refleja una mejoría en ciertas especialidades con relación al año 2019.

Respecto al plan de fidelización de los MIR, el consejero reconocía que los resultados no son los esperados y explicaba que son varios los factores por lo que los residentes no eligen determinados puestos. Entre ellos, los salarios, aunque según Vázquez no influyen tanto, “dado que hay profesionales que se marcha a otras provincias con un sueldo más bajo”, y apuntaba más bien a que hay especialistas que “inmediatamente” se decantan por la sanidad privada, como es el caso de los dermatólogos, o que otros consideran que en hospitales pequeños no van a ver satisfechas sus aspiraciones profesionales. Algo que, según advertía el consejero, también ocurre en el caso de la Atención Primaria con el medio rural. Y el hecho de que solo el 35 por ciento de los residentes egresados del MIR en Castilla y León sean de la tierra es otro “hándicap” en este déficit de profesionales.

El consejero también indicó que no es un problema exclusivo de Castilla y León, y explicaba que desde la Junta trabajan para hacer atractiva las especialidades con déficit de profesionales y señalaba que lo primero y más importante es conocer el medio rural además de mejorar las unidades docentes con “más tutores” y con “más calidad”, ya que funciona mucho el “boca a boca” en este sentido entre los residentes.