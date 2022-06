Los colegios Maristas de Castilla y León abonarán el complemento de carrera profesional a los trabajadores que no están en pago delegado: Educación Infantil (0-3) y Bachillerato no concertado

Los colegios Maristas de Castilla y León abonarán el complemento de carrera profesional a los trabajadores que no están en pago delegado; Educación Infantil, de 0 a 3 años y Bachillerato no concertado. Así lo han anunciado fuentes de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) en la Comunidad, quienes también han recordado que el pasado 5 de noviembre de 2021 se firmó el acuerdo de complemento de carrera profesional para la enseñanza concertada -anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en la anterior legislatura, también para la concertada- entre administración educativa, patronales y algunos sindicatos de la escuela concertada, entre ellos FSIE, para docentes en niveles sostenidos con fondos públicos que perciben sus salarios vía “pago delegado” a través de la consejería de Educación.

“Los colegios Maristas de Castilla y León acaban de hacer público entre los trabajadores de sus centros que harán extensivo ese complemento a los niveles no concertados de educación infantil y bachillerato”, han reiterado.

Por este motivo, FSIE, organización mayoritaria de la enseñanza concertada, única negociadora del acuerdo en virtud del 71 por ciento de representatividad en Castilla y León, valora “muy positivamente el anuncio de Maristas que afectará a casi una decena de centros y del que se beneficiarán los trabajadores de niveles de esos niveles no concertados”.

Las mismas fuentes aseguran que el sindicato “es consciente del gran esfuerzo económico que hace la institución, reconoce que muchos centros son deficitarios por el elevado coste en materia de personal, lo que refuerza la postura de FSIE de que una de las soluciones es la concertación del bachillerato en la Comunidad”.

Maristas es la primera institución educativa que en Castilla y León hace extensivo el acuerdo a niveles no concertados. “Desde FSIE Castilla y León animamos a otras instituciones para que se sumen a la iniciativa habida cuenta de que el convenio nacional de concertada, al menos a corto plazo, no podrá negociar un acuerdo similar al no ser niveles sostenidos con fondos públicos”, ha señalado el sindicato.