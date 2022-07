Vino, literatura, novela, mujer, éxito y relato protagonizan un Curso de Verano UEMC

Bajo el título “El vino y su relato”, la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid organiza, a través de su Fundación y con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid, el Museo del Vino, Alimentos de Valladolid y Banco Santander, con Bodegas Vizar como vino oficial, el último de sus Cursos de Verano 2022, que se llevará a cabo entre los días 19 y 22 de julio.

El vino tiene, obviamente, su literatura, y ha poblado páginas de grandes autores, como no podía ser de otra forma. Bien es cierto que cada vez se escribe más sobre vino. Quizá también se bebe más vino. Pero el vino tiene, o debería tener, su relato. Todo el mundo, todas las cosas que hacemos, tienen su relato. Es un qué, un cómo y un por qué o para qué, aunque hay veces que ese relato no esté precisamente bien contado… Otras, evidentemente, sí.

Con asistencia abierta y gratuita previa inscripción en www.uemc.es/p/cursos-de-verano, el Curso de Verano UEMC organizado en memoria del que fuera presidente de su Fundación, Luis Barcenilla, comenzará el martes 19 de julio en el Salón de Actos de la UEMC a partir de las 10 horas con la inauguración a cargo del rector de la UEMC, David García López. Le seguirá una sesión enfocada hacia la literatura y los concursos literarios que tienen relación con el vino. Aquí intervendrán Mª Ángeles Paniagua, escritora y una de las organizadoras del concurso de relatos ‘En un lugar de la panza’ de Radio Marca; Cristina Solís, gerente de la Ruta del Vino de Rueda y promotora del concurso de relatos CRDO Rueda; y Juan Casamayor, editor de Páginas de espuma, entidad encargada de publicar los premios internacionales del concurso Ribera de Duero, con la moderación del periodista de El País, Juan Navarro.Con firma de mujer.

A continuación (11:45 h.), el presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar, dirigirá unas palabras a los asistentes para, a continuación, celebrarse la segunda sesión, en la que el relato llega con “Firma de mujer” para reunir a Noemí Martínez, sumiller del Restaurante Trigo; Beatriz Rodero, enóloga de la Bodega Carmelo Rodero; Silvia Ortúñez, premio Pascual Herrera al mejor sumiller del XV Concurso Internacional; Lae Sánchez, escritora y directora de MK y Comunicación en Bodegas Cepa 21; y María de Uña, enologa de Bodegas Mazas DO Toro, recientemente galardonada con el Premio Value Best Show en el Decanter World Wide Awards 2022.

Tras la mesa redonda, la jornada se cerrará con una armonía de dos productos y dos vinos de las Denominaciones de Origen Cigales y Toro.

El día 20, y también en la UEMC, el Curso arrancará a las 10 horas con una mesa redonda en la que, presentados por el editor de Fuente de la Fama, Julio Martínez, intervendrán Julio Valles, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León, quien hablará sobre “El vino en las obras de Miguel de Cervantes y en El Hereje de Miguel Delibes”; Miguel Ibáñez, catedrático de la UVA y ‘Riojano ilustre’, con “El relato del vino en los tratados medievales y del Renacimiento y en Gonzalo de Berceo”; y Xabier Gutiérrez, cocinero en el departamento de innovación del Restaurante Arzak en San Sebastián, además de psicólogo y escritor de libros de cocina, quien traerá también a colación su última la novela negra: “El aroma del vino”.

A las 11:45 horas se dará paso al éxito en el relato de la mano de dos proyectos muy diferentes vinculados al vino que pueden considerarse bajo esa consideración de exitosa. Uno, el Hilo de Ariadna con Marcos Yllera y su alianza con el cocinero Martín Berasategui, presentado por el periodista Fernando Conde. Y otro, la fundación hace 40 años de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

En formato mesa redonda, muchas de las personas que contribuyeron a la creación de esta DO, como Javier Villagra, impulsor, fundador y primer secretario general de la DO Ribera del Duero, Pilar Pérez de Albéniz, de Bodegas Peñalba López, también fundadora, los hermanos Pérez Pascuas, fundadores y grandes figuras de la DO, y Enrique Pascual, presidente actual de la Denominación de Origen, con la moderación de Eduardo Álvarez, periodista y CEO de Puentia, brindarán por su feliz aniversario. La armonía de productos será con vinos de la DO Ribera de Duero y DO Rueda.

Turismo y vino

Con varias caminos y rutas sobre el vino se arrancará el tercer día del curso el 21 de julio. Miguel Ángel García, gerente de Ruta del vino de Cigales, será el encargado de moderar experiencias diferentes relacionadas con el enoturismo, como Concejo Hospedería y Bodega, Día Pruno, Bodega Finca Villacreces, Divina Proporción, Bodega Javier Sanz viticultor…A continuación, será el turno de los vinos de Pago, una Denominación de Origen Protegida que solo han logrado 22 bodegas en toda España, tres de ellas en Castilla y León. José Luis Rodríguez, presidente de Heredad de Urueña, e Isabel Turrado, gerente de Bodegas Vizar, dos de estas, contarán cada una de las casuísticas y requisitos de su trayectoria, con la moderación del periodista de El Economista, Sobremesa y Origen, Luis Cepeda.

Por último, uno de los puntos fuertes del curso será la entrega al fundador y presidente honorífico de Grupo Yllera, Jesús Yllera, del premio Fundación UEMC “Toda una vida dedicada al mundo del vino” a partir de las 13:15 horas, previa a la cata diaria que en este caso será con “Caminos del Queso” de Alimentos de Valladolid.El 22 de julio el curso se dirige al Museo Provincial del Vino de Peñafiel, que acogerá la última de las sesiones del curso. A las 10 horas, Juan Carlos Sancha, enólogo familiar —cuatro generaciones haciendo vino—y bodeguero, hablará sobre “El viñedo singular: un nuevo modelo de diferenciación basado en el Terroir”.

Posteriormente, y antes de la clausura y la cata con Alimentos de Valladolid, donde se degustarán los pinchos del XXIV concurso provincial, se llevará a cabo la tradicional mesa de los presidentes de las Denominaciones de Origen vallisoletanas e invitados, moderada por el periodista Germán Camarero.