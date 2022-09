La V Marcha contra el Cáncer de Ávila bate récord con 2.800 participantes

La V Carrera y Marcha Contra el Cáncer de Ávila ha batido ampliamente el récord de participación de 2.200 participantes en 2019 al conseguir reunir este domingo 25 de septiembre cerca de 2.800 asistentes a la denominada “marea verde”, por el color de las camisetas.

La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Ávila, María Dolores Rodríguez, ha agradecido a los abulenses su colaboración con esta causa que destinará una parte de lo recaudado a programas y servicios y un 18 por ciento a investigación, para lo que ha pedido un “plan nacional de investigación en cáncer, dotado con recursos”. ”Da gusto ver Ávila volcada con el cáncer”, ha explicado a los periodistas Rodríguez, quien ha destacado que esta semana hayan retornado al Complejo Asistencial de Ávila los voluntarios, antes de anunciar que la próxima semana comenzará igualmente la asistencia a domicilio.

Asimismo, ha expresado su esperanza de que “a principios de 2023″ esté ya en funcionamiento la ansiada unidad satélite de radioterapia, cuyas obras se encuentran en las “últimas fases”, según ha confirmado el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández.

Al respecto, ha confirmado que la unidad satélite estará lista para recibir a los primeros pacientes “a principios de 2023″, aunque sin querer dar una fecha concreta, ya que la autorización “no le corresponde a la Junta”.

Según Hernández, el búnker se encuentra “prácticamente concluido” y el acelerador está “en las últimas fases de elaboración”, de manera que esta infraestructura reclamada en su día pro 40.000 firmas esté lista una vez que los profesionales estén formados y se cuente con las “autorizaciones pertinentes”.

El alcalde de Ávila , Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha subrayado la respuesta de los abulenses a la Marcha contra el Cáncer, al tiempo que ha expresado su deseo de que la unidad satélite de radioterapia “llegue ya, después de 15 años de espera, desde la promesa de la Junta de Castilla y León”.

🏁 Salida de la Carrera y Marcha Solidaria contra el cáncer de @ContraCancerAV por las calles de Ávila.



🏃🏽🚴🏻🛼Una gran participación para apoyar las actividades que realiza esta entidad y la investigación contra esta enfermedad.



¡Gracias Ávila! 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/N9OYn5PtpI — Ciudadanos Ávila (@CsAvilaCiudad) September 25, 2022

La marcha, que ha contado entre los asistentes con el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García Cruces, ha comenzado con la lectura de un manifiesto por parte de una extrabajadora de la AECC en Ávila, Ana Rosa Pedriza, quien ha relatado su experiencia. ”Quién me iba a decir a mí que iba a estar en esta situación, leyendo este manifiesto”, ha apuntado Pedriza, tras señalar, muy emocionado, que uno de sus nietos padece cáncer. ”El cáncer entra en tu vida, no avisa, no te prepara y no respeta edades”, ha apuntado Pedriza, acompañada en el escenario por la actual presidenta de la AECC en Ávila y su predecesor en el cargo, Ignacio Paradinas.

En su intervención ha reclamado “más dinero en investigación”, ya que a su juicio es “la mayor esperanza” para los enfermos y sus familias. Asimismo, ha reclamado para Ávila que “los tiempos de traslado para recibir tratamientos sean más cortos”, antes de felicitarse por “haber conseguido” la unidad satélite de radioterapia para una ciudad y una provincia que están “cansadas por tanta desigualdad e injusticia”, ya que cerca de 400 paciente deben recibir tratamiento de radioterapia en otras provincias. En este contexto, ha reclamado para dicha unidad un “número suficiente de oncólogos y personal sanitario”, así como un psicooncólogo en los hospitales”.