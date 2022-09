La DO Arlanza espera recoger unos 800.000 kilos en una vendimia “atípica” con una uva más pequeña, pero “muy sana”

La Denominación de Origen (DO) Arlanza inició esta semana la campaña de vendimia de este 2022, unas semanas antes de lo esperado, debido a las condiciones climatológicas de este verano, que han motivado un adelanto del inicio de recogida de la uva. Así ha ocurrido con el vino blanco y algunas variedades más tempranas, que no han podido esperar al mes de octubre.

Así lo explica a Ical el presidente de la Denominación de Origen, Ramiro García, que afirma que esta será una campaña “atípica”, ya que, no solo se inicia antes, sino que también será larga y se prolongará hasta mediados de octubre.

“La campaña normalmente se concentra en diez o doce días de recolección, pero este año a lo mejor lleva un mes”, indica. La recogida del vino blanco ya ha comenzado, sin embargo no esperan empezar a recolectar la uva de vino tinto hasta el 1 o 2 de octubre. De hecho, señala que se esperan lluvias los próximos días, y en el caso de producirse tendrían que dejar que los viñedos se sequen y la uva se airee antes de recolectarla. “La uva ya está para coger, pero este año es un poco especial. No está del todo completa y le falta todavía”, afirma.

Asimismo señala que la uva que está llegando este año es más pequeña, debido a que no ha llovido, y por ello no ha engordado. Esto, tal y como explica en declaraciones a la Agencia Ical, repercutirá en un 40 por ciento menos de rendimiento. Los primeros rendimientos que han podido observar en la uva blanca se sitúan en un 60 o 65 por ciento, mientras que en años anteriores esta cifra estaba en un 70 por ciento.

“Aunque parezca que no es tanto, ahora con 1.000 kilos estamos sacando 600 kilos de uva, cuando antes mil kilos eran 750 litros”, explica. Pese a esto, García explica que la uva es “muy sana” porque apenas se ha visto afectada por los hongos y las enfermedades.

“La sanidad de la uva está condicionada, más o menos, por el ataque de los hongos, mohos...etc. Trabajan muy bien a partir de los 15 grados y con humedad, pero este año, al haber tanta sequía y calor, no ha habido humedad, y el hongo no ha podido trabajar bien ni proliferarse”, explica.

Pese a que todavía no se ha comenzado con el grueso de la recogida, Ramiro García, adelanta que esperan recolectar unos 800.000 kilos, una cifra ligeramente menor a años anteriores, cuando cogían un millón. “Si los rendimientos son bajos, con 800.000 kilos estaremos cogiendo unos 600.000 litros”, afirma.

La campaña de este 2022 es además la primera de Ramiro García al frente de la Denominación de Origen, y afirma que uno de sus objetivos este año es “dignificar el campo” y lograr así que “no baje demasiado el precio de la uva”, de forma que las bodegas puedan comprarla a un buen precio y el viticultor pueda también defender un precio “digno y respetable”. Asimismo uno de sus retos es lograr que se abandonen el “menor número de viñedos posibles”.

“En ese sentido, hemos hecho un esfuerzo importante para empujar y mentalizar a la gente que siga con los viñedos y no los arranquen”, dice. Explica así que la tendencia de los últimos años ha sido perder hectáreas y esperan poder frenarlo. “Si no crecemos, que al menos no bajemos demasiado”, apunta. Actualmente la Denominación de Origen Arlanza, que comprende terrenos de Burgos y Palencia, cuenta con 18 bodegas elaboradoras y 22 productores, y comprende unas 400 hectáreas.