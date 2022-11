¿Jugar bonito o jugar bien? Lección de fútbol del entrenador del Burgos

“Jugar bonito es jugar bien con balón. Jugar bien al fútbol tiene cuatro fases; fase de ataque, fase de defensa, que haces cuando pierdes el balón y que haces cuando lo roban. Si eso lo haces muy bien y hace todo el equipo lo mismo en cada una de las cuatro fases, juegas bien al fútbol”. Palabras impecables y acertadas del entrenador líder de la Segunda división, Julián Calero, tras derrotar este pasado martes a Las Palmas a domicilio por 0-2.

Calero, jugar bien y jugar bonito + condiciones del Burgos. Top! pic.twitter.com/J5hjGIK1Iw — HijoDelFrio BCF⚫️⚪️ (@HijodelfrioBcf) November 1, 2022

Por ello, en posterior rueda de prensa, dio un acertado discurso del que deben tomar nota todos los entrenadores de este país así los jugadores, donde reclamaba respecto para todas “las formas de jugar”. “Nosotros jugamos bien, no somos antifúbol, respeto la opinión de la gente pero no la comparto”.

Tras alabar a sus jugadores a los que comparó con el “Cid Campeador” y tener entre sus filas a Caro, un portero que de momento no le han encajado ningún gol- aunque el equipo ha recibido dos-, Calero ha reconocido que no entraba en los planes del club asaltar el liderato después de cumplirse el primer tercio de Liga. “Somos el segundo presupuesto más bajo de la categoría y en un razonamiento lógico del poderío económico en el fútbol actual, estaríamos luchando por no descender, pero el equipo tiene una idea, cree en lo que hace y eso nos ha traído hasta aquí”. Y ahora a soñar, con nuevas gestas.