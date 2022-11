El PP pide al Ejecutivo central que “crea y apueste por el ferrocarril en España”

El portavoz de Agenda Urbana del Grupo Parlamentario Popular y senador por León, Antonio Silván, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez y a los miembros del PSOE que “crean en el ferrocarril, apuesten por el ferrocarril y que la Ley del Sector Ferroviario que hoy aprobaremos les sirva para demostrarlo”.

Así, el senador del PP ha pedido a los socialistas que “sean coherentes con el ferrocarril, sean coherentes con la movilidad sostenible que todos defendemos”. También, ha asegurado que el ferrocarril tiene en todo su desarrollo la triple sostenibilidad que encierra la movilidad: la medioambiental, pero también la económica y la social. Estamos ante un Proyecto de Ley que responde a un requerimiento de transposición de una Directiva Europea, “fundamentalmente técnico y que traslada una mayor seguridad jurídica y consolida la competencia entre operadores en el sector ferroviario español”, ha explicado Antonio Silván.

En su intervención, el senador leonés ha querido dejar claro que la posición del Partido Popular en la tramitación de la Ley ha sido y es “proactiva con el objetivo de clarificar y mejorar, aún más, el texto legal”. Esta norma también recoge varios aspectos como la referencia a la liberalización ferroviaria y la referencia a las Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario.

En relación a la liberalización ferroviaria, esta Ley consolida la Ley 38/2015 de liberalización del ferrocarril en la Red Española, una liberalización que ya está suponiendo el acceso a la Red Ferroviaria de Interés General de España, de distintos operadores con el objetivo de estimular y optimizar su uso ofreciendo a los usuarios más oferta, calidad y diferentes precios.

Otro de los aspectos es el de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario, que es un concepto que el Gobierno Sánchez ha aprovechado para enmascarar cargas fiscales claramente impositivas (ejemplos recientes tenemos en relación a la banca y a las empresas energéticas, por ejemplo). “Una vez más el Gobierno Sánchez retorciendo los conceptos fiscales para “apretar aún más el cinturón” a los españoles”, ha subrayado.

“Por otro lado, estamos hablando del ferrocarril y yo vengo del norte de España, de León, aunque si viniera de Galicia, de Asturias, de Cantabria, de Murcia, de Extremadura y de otros territorios, y podría decir exactamente lo mismo: ¡Gobierno Sánchez, señores socialistas, dejen ya de ningunear el ferrocarril!”, ha denunciado Antonio Silván.

“Cuando hablamos de ferrocarril hablamos de AVE, pero también del tren convencional, cuando hablamos de ferrocarril hablamos de viajeros, pero también de mercancías, cuando hablamos de ferrocarril hablamos de territorios con población, pero también con menos población y que tienen el mismo derecho a desplazarse. Por ello desde aquí y una vez más, el Partido Popular pide e insiste a sus señorías, especialmente a las del Partido Socialista y por supuesto al gobierno Sánchez, que crean y apuesten más por el ferrocarril, aposando por más frecuencias, más servicios, más trenes o en el ámbito de las mercancías”, ha añadido.

También ha pedido, un impulso y un apoyo real a todos los corredores ferroviarios españoles: al Mediterráneo, sí, pero también al Central y al Atlántico. En este punto, Silván ha preguntado: “¿Por qué el Gobierno Sánchez no ha elaborado el Plan Estratégico del Corredor Atlántico? ¿Por qué el excluye las autopistas ferroviarias del Corredor Atlántico? ¿Por qué en vez de sacarse fotos no abren de una vez por todas la variante de Pajares? ¿Por qué el Gobierno Sánchez no apuesta claramente por el AVE, el verdadero a AVE, a Extremadura?”, se ha preguntado el senador por León.