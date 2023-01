El Incibe alerta: las rebajas disparan la actividad de los ciberestafadores

Las rebajas son la época del año que concentra el mayor número de compras través de internet y con ello se agudiza el ingenio de los ciberedelincuentes para cometer sus estafas sabedores de que muchas personas recurren por primera vez a estas prácticas y pueden ser víctimas propiciatorias por su desconocimiento del riesgo que entrañan las transacciones en tiendas online.

Así lo ha advertido, en declaraciones a EFE, la técnico de Línea de Ayuda en Ciberseguridad del de Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Ángela García Valdés, quien ha precisado que los ciberdelicuentes se van a adaptando a los tiempos y generalmente en época de rebajas tienden a focalizar sus estafas en tiendas online con ofertas que al final son fraudulentas.

García Valdés ha indicado que no hay datos de cuánto crecen las ciberestafas en época de rebajas si bien ha recalcado que “está claro que el incremento es muy significativo”, y ha destacado que en estos periodos el Incibe recibe más consultas sobre este tipo de delitos a través de varios canales: el 017, el formulario disponible en la página web de la entidad y por medio de chats vía WhatsApp o telegram.

Sobre la metodología utilizada por los ciberdelincuentes, ha explicado que la más común es habilitar una tienda online fraudulenta similar a una real que a la que, en el caso de tratarse de una marca, le cambian una letra en la URL (Localizador de Recursos Uniforme). Ha agregado que también está muy extendido el uso de páginas multimarca, tipo outlet, para dar más sensación de legitimidad y poder justificar así los bajos precios, “pero al final la realidad es que la tienda no existe y nunca les va a llegar el producto”.

DENUNCIAR, LA MEJOR VÍA PARA EVITAR MALES MAYORES

Además, ha advertido de que quien haya sido víctima de una estaba de esta naturaleza ha facilitado sus datos bancarios a los ciberdelincuentes, por lo que ha insistido en la necesidad de denunciar siempre ante las fuerzas de seguridad este tipo de acciones y comunicar a su entidad financiera lo sucedido para evitar un uso fraudulento de su tarjeta. ”Lo más normal es que la entidad bancaria anule la tarjeta desde la que se ha hizo la compra que resultó ser una ciberestafa para evitar que los ciberdelincuentes puedan hacerle más cargos y prolongar la estafa”, ha apuntado.

Igualmente, ha proseguido, se deben recopilar todas las evidencias del fraude e interponer una denuncia ante las fuerzas de seguridad.”Dependiendo de los acuerdos que cada usuario tenga con su banco, con esa denuncia existen algunas posibilidades de recuperar el dinero perdido, lo que generalmente depende del tiempo transcurrido desde que la víctima se da cuenta de que ha sido estafada”, ha aclarado la responsable del Incibe.

En cualquier caso, ha puntualizado que lo más habitual es que la víctimas no se den cuenta del fraude hasta que transcurrido un tiempo más que prudencial desde la compra comprueban que no reciben el producto adquirido y cuando tratan de ponerse en contacto con la tienda online no encuentra sus datos o no les contestan. ”También es habitual que reciban un producto que nada tiene que ver con lo que han comprado, de menor coste, que no deja de ser otro tipo de fraude”, ha añadido.

En menor medida, ha continuado, “algunos usuarios perciben a las pocas horas de realizar la compra que han podido caer en una trampa, empiezan a investigar sobre la web en cuestión y concluyen que han sido víctimas de un fraude, lo que facilita que se esté a tiempo de anular el pago”.

APLICAR EL SENTIDO COMÚN, LA MEJOR RECOMENDACIÓN

La técnico del Incibe ha indicado que se pueden seguir varias recomendaciones “más o menos técnicas” para evitar ser victima de una estafa online, pero ha recalcado que “ninguna mejor que aplicar el sentido común y huir de ofertas que ofrecen productos de marca muy por debajo del precio de mercado”. ”Cuando no ofrecen productos a precios increíbles lo más probable es que estemos ante un fraude”, ha reiterado García Valdés.

Entre las recomendaciones “técnicas” que se deben seguir “a la hora de investigar una página web” ha destacado las de que cuenten con HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto) en la dirección, que, en principio indica que se trata de una comunicación segura que va a estar cifrada, y también que tengan sellos de confianza.

Ha agregado que hasta hace unos pocos años estos dos indicadores garantizaban la legalidad de la página, pero “ahora los ciberdelincuentes, en su continua reinvención, se van adaptando a los tiempos y en la actualidad se han detectado tiendas online fraudulentas que disponen de ellos”.

Otras pautas a seguir son comprobar que la URL se corresponda con la marca original y que el nombre no este modificado, que la página dispone de un aviso legal informando de los derechos de los usuarios y cuestiones de devoluciones así como datos del titular como el CIF.

Ha advertido de que una característica muy común de tiendas online fraudulentas es que suelen poner todos los productos al mismo precio, así como que los textos incurren en un lenguaje incorrecto incluso con faltas de ortografía y cuyas imágenes son de muy baja calidad. Por último, ha invitado a consultar las opiniones de otros usuarios siempre y cuando sean fuera de la página web en cuestión.