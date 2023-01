Conrado Íscar pide a Pedro Sánchez y a Óscar Puente que se disculpen por utilizar a las mujeres como “herramienta electoral”

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar ha valorado la visita de Pedro Sánchez a nuestra ciudad. Según Íscar, el presidente del gobierno ha decidido venir hoy a Valladolid para pasearse con su amigo Óscar Puente y ha manifestado que ambos tienen una buena oportunidad para pedir perdón a los vallisoletanos y castellano leoneses por todas las mentiras y falsedades que han venido diciendo durante estos días, intentando utilizar las mujeres como herramienta electoral.

Porque la realidad, en palabras del Presidente Provincial del PP de Valladolid, es que Sánchez y el alcalde de Valladolid manipulan la verdad para tapar sus responsabilidades, “ambos son expertos en sobreactuar para que así no hablemos por ejemplo de los dos depredadores sexuales que la Audiencia de Valladolid ha tenido que poner en libertad esta misma semana como consecuencia de la aplicación de la ley solo sí es sí”. Eso, en palabras del presidente provincial, “si es atentar contra los derechos de las mujeres”.

Conrado Íscar está seguro de que “de eso no van a hablar ni Sánchez ni el alcalde de Valladolid, porque esa es la verdad y ellos prefieren la mentira y la manipulación. Lamentablemente las mentiras de Pedro Sánchez ya no sorprenden a nadie, el partido socialista lleva meses demostrando que no tiene ningún tipo de reparo en faltar a la verdad ni en utilizar a quien haga falta, incluso a las instituciones del Estado, con tal de seguir en el poder”.