Alicia García asegura que los abulenses “viven atónitos ante la situación económica y social del Gobierno”

“Atónitos”. Así vive la sociedad abulense la deriva “económica y social” que vive en estos momentos España por la culpa del Gobierno de Pedro Sánchez. Así de contundente se mostró la diputada nacional y candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Ávila, Alicia García, quien aseguró que “los abulenses viven atónitos ante la situación económica y social de este Gobierno” y que mientras el Ejecutivo central “miente cuando dice que estamos creciendo” y está “instalado en el populismo y la propaganda”, los abulenses “pierden poder adquisitivo y pagan más por la luz, el gas y las hipotecas”.

En este sentido, afirmó que el Gobierno “no puede abstraerse ni instalarse en le triunfalismo, como vimos en el Senado, y tiene que actuar como dice el PP, bajando el IVA de la carne, el pescado y la conserva, recuperando la bonificación de los carburantes al menos para los autónomos, mejorando el poder adquisitivo de las rentas bajas y medias deflactando el IRPF y convirtiendo el ‘minicheque’ electoral en una devolución automática del cheque para las familias que más lo necesitan, sin trabas”, dijo.

Alicia García, que también se acordó de los parados y de las situaciones de pobreza, declaró que “no hay empresa ni familia que aguante esto ni maquillaje que lo tape”, para insistir en que “estamos hartos del populismo y de un Gobierno ineficaz y “vendemotos”. Necesitamos uno que lidere la creación de empleo, capaz de gestionar y que sea eficaz en el uso de los recursos”, remarcó.

Para ello, recordó el plan económico del PP “orientado a la fiscalización para crear empleo, captar inversiones, generar el crecimiento, ayudar a los trabajadores, retener y captar talento, estar al lado de las familias, reducir el gasto superfluo, que no se pierdan subvenciones y reducir las trabas”.

Respecto a la ley del ‘solo sí es sí’, la diputada nacional habló de una “chapuza legal” y de “la mayor regresión de los derechos de las mujeres”, no en vano “sus efectos están siendo devastadores”, al haberse rebajado ya “más de 300 condenas a agresores sexuales”, de los que “23 están en la calle”. “El Gobierno puede equivocarse pero esto no es un error, es una insensibilidad”, dijo, para insistir en que “se habían advertido de los efectos” y que “quien tendría que estar en la calle es la ministra Irene Montero”. En este sentido, pidió a Pedro Sánchez “que rectifique, cambie la ley y lo haga lo más rápido posible. Que cuente con el PP si así lo necesita y sus socios no le apoyan”, subrayó.

En esta línea el presidente del PP de Ávila, Carlos García, por su parte, habló de un escándalo “jurídico, político, social y económico” por parte del Gobierno pero recalcó que “hay una alternativa sólida y política en la que confiar, que ofrece esperanza y que quiere dar el primer cambio en las Elecciones Municipales de este año”.