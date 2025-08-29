"25 años de la Virgen de San Lorenzo (2000-2025)": un recorrido por los carteles anunciadores de la patrona de la ciudad

La exposición ’25 años de la Virgen de San Lorenzo (2000-2025)’, un viaje por los carteles anunciadores de la Feria y Fiestas de la patrona de la ciudad, estará abierta al público hasta el último día de fiestas, 14 de septiembre, en la Sala de Exposiciones de la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos, de lunes a sábado, de 10.00h a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, presentarn hoy la muestra.

A una semana del inicio de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que este año celebra su 25 aniversario del 5 al 14 de septiembre, las actividades previas han dado comienzo este viernes con la inauguración de esta exposición. “Una muestra única que pondrá en valor el trabajo popular de estos 25 años y que permitirá al público rememorar las fiestas de la Virgen de San Lorenzo desde sus inicios”, destacó Jesús Julio Carnero durante la presentación.

Un total de 25 imágenes, a excepción del año 2020 que no pudo celebrarse con motivo del Covid-19, formarán una muestra llena de tradición, originalidad e historia a través de los carteles que protagonizaron la programación de actividades de la festividad que la ciudad celebra a principios del mes de septiembre.