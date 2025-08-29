La Diputación de Segovia reparte más de 46.000 euros entre casi 40 proyectos emprendedores que fomentan la actividad económica de la provincia

La Diputación de Segovia, a través del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, ha concedido un total de 38 ayudas a emprendedores y empresas de reciente creación en el medio rural. Con una inversión que supera los 46.000 euros, esta iniciativa busca revitalizar la economía de los municipios con menos de 20.000 habitantes y apoyar la consolidación de nuevos negocios.

Estas subvenciones, que oscilan entre los 892 y 2.083 euros por beneficiario, representan un respaldo importante para los nuevos autónomos que iniciaron su actividad en 2024. El objetivo es aliviar los costes iniciales, cubriendo gastos esenciales como las cuotas de autónomos, alquileres, servicios de gestoría o mantenimiento de páginas web, para que los negocios puedan echar raíces y prosperar.

Los treinta y ocho proyectos beneficiados reflejan un panorama empresarial diverso y dinámico, en línea con la tendencia de años anteriores. Predominan los negocios vinculados al comercio de proximidad, la hostelería, las peluquerías y las actividades del sector primario, como la agricultura y la ganadería. Al mismo tiempo, cada vez tienen más peso las actividades profesionales ligadas a la arquitectura, la nutrición, la comunicación, la fotografía y el marketing.

La vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que “estas ayudas son mucho más que una aportación económica: son una muestra de confianza en la capacidad de nuestros emprendedores para generar riqueza y mantener vivos nuestros pueblos”. Rodríguez ha subrayado la importancia del programa, puesto en marcha en 2013, señalando que “se ha consolidado como una herramienta fundamental para quienes deciden emprender en el medio rural segoviano, contribuyendo a fijar población y mejorar la calidad de vida en la provincia”.

Además, la diputada ha valorado el éxito de esta última convocatoria, en la que se recibieron 48 solicitudes: “El elevado interés demuestra que existe iniciativa y ganas de emprender en Segovia; nuestro compromiso es seguir apoyando a quienes apuestan por quedarse y construir su futuro aquí”. Esta variedad de iniciativas no solo genera empleo y oportunidades, sino que también ayuda a mantener los servicios básicos en los pueblos, haciendo del medio rural un lugar más atractivo para vivir y trabajar.

La Diputación de Segovia reafirma así su compromiso con el desarrollo sostenible del territorio, apoyando el esfuerzo de quienes deciden emprender lejos de las grandes ciudades y contribuir a un futuro más próspero para los municipios de la provincia.

Para más información, los interesados pueden consultar la lista de beneficiarios en la página web oficial de la Diputación de Segovia o contactar con el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible.