El aclamado director y violinista Roberto González Monjas dirige esta semana a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece esta semana, el jueves 11 y el viernes 12 de enero a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, los conciertos correspondientes al séptimo programa de abono de la Temporada 2023/24.

El repertorio del concierto refleja, de manera anecdótica, tres de las ciudades más importantes en la trayectoria del director y violinista Roberto González Monjas: Roma, donde fue concertino de la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, a través de las obras Fontane di Roma y I pini de Roma que forman parte de la Trilogía romana de Ottorino Respighi; Londres, donde es profesor en la Guildhall School of Music and Drama, con la obra The Lark Ascending de Ralph Vaughan Williams y que guarda una sugerente conexión ornitológica con I pini di Roma y, por último, Salzburgo, con la música de Wolfgang Amadeus Mozart.

Este concierto será la primera oportunidad de disfrutar de González Monjas con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en su doble condición de solista-director, interpretando el Concierto para violín nº 4 en Re mayor, K-218, de W. A. Mozart.

Roberto González Monjas

Roberto González Monjas vuelve al Miguel Delibes tras su participación el pasado mes de diciembre en el Ciclo de Recitales y Música de Cámara, en este caso en su condición de director y violinista.

Gonzalez Monjas es el flamante nuevo director titular de las orquestas Mozarteum de Salzburgo y Sinfónica de Galicia. Como violinista, fue concertino, durante seis años, de la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma y, como solista, actúa con regularidad con formaciones como la Orquesta de Cámara Mahler y los Solistas Barrocos de Berlín, presentándose en los festivales de Salzburgo, Grafenegg, Lucerna y Verbier, y colabora con artistas de la talla de Ian Brostridge, Yuja Wang, Alexander Lonquich, Fazil Say, Lisa Batiashvili o András Schiff.

Comprometido con la educación y formación de nuevas generaciones de músicos, Roberto cofundó Iberacademy junto con el director Alejandro Posada, institución que tiene como objetivo crear un modelo eficiente y sostenible de educación musical en América Latina, y es profesor de violín en la Guildhall School of Music & Drama de Londres.

Ha actuado con la OSCyL desde su adolescencia, en una gran cantidad de formatos y habiendo sido además Principal Artista Invitado.

Entradas a la venta

Las entradas para todos los conciertos, con precios en función de la zona, oscilan entre los 10 euros y los 30 euros. Se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com.