ACOR inicia la campaña remolachera 2025-26 confiando en la recuperación de la normalidad en rendimientos y polarización

ACOR ha dado hoy el pistoletazo de salida a la campaña remolachera 2025-26 con la previsión de molturar la producción procedente de 9.995 hectáreas contratadas con socios de la Cooperativa. La Cooperativa afronta esta campaña con optimismo, confiando en que marque el regreso a la normalidad en rendimientos y polarización, tras varios ejercicios condicionados por la meteorología y sanidad del cultivo. Una meteorología que, como ya es casi tradición, ha querido que la lluvia vuelva a ser protagonista en el primer día de campaña.

La riqueza analizada en las primeras 5.300 toneladas recepcionadas supera el 17,5%, un punto más que la anterior campaña. De mantenerse estos datos, con las casi 10.000 hectáreas contratadas, ACOR espera superar el millón de toneladas de remolacha.

Datos alentadores

El presidente de ACOR, Jesús Posadas, ha destacado el buen comienzo de la recepción y los resultados preliminares obtenidos: “Los primeros análisis nos muestran que volvemos a tener una campaña normal en polarización y rendimientos. Es una buena noticia que refuerza la confianza en la estabilidad del cultivo y el trabajo de nuestros socios. Hablamos de un volumen que probablemente supere el millón de toneladas de remolacha”.

Posadas ha subrayado además que el compromiso de ACOR es “seguir garantizando la rentabilidad de los Socios y apostar por la modernización constante de la fábrica”.

En esta campaña, el desarrollo de la remolacha ha estado marcado por el retraso de las siembras, que se efectuaron con unas tres o cuatro semanas de demora respecto al calendario habitual debido a las abundantes precipitaciones de marzo, coincidiendo con el periodo de preparación del terreno y las fechas tradicionales de siembra.

A pesar de ese inicio complicado, el mes de julio fue moderado en temperaturas, lo que favoreció un desarrollo vegetativo normal. Sin embargo, las altas temperaturas de la primera quincena de agosto, tanto diurnas como nocturnas, podrían haber afectado a la acumulación de sacarosa en la raíz. A partir de mediados de agosto, las condiciones se suavizaron y, unido al óptimo estado sanitario del cultivo, la remolacha ha mostrado un crecimiento notable en peso y polarización durante las últimas semanas.

Las empresas de arranque comenzaron hace unas semanas a trabajar en las distintas zonas, acumulando remolacha suficiente para garantizar el abastecimiento de la fábrica durante los primeros días de molturación. Aunque aún no se disponen de cifras concretas de rendimiento, desde el Servicio Agronómico de ACOR se apela a la prudencia, pero también al optimismo:

“Los resultados de las muestras son positivos y, aunque queremos ser prudentes, nos hacen pensar que superaremos las cifras de la campaña anterior”, señalan desde el Servicio Agronómico.

En el ámbito industrial, ACOR sigue avanzando en su compromiso con la modernización y la seguridad laboral. Este año destacan dos proyectos estratégicos como son el proyecto de digitalización de centrífugas de primer producto, orientado a la mejora operativa, visualización y analítica avanzada de datos y el de automatización del transporte, secado y climatización del producto terminado, actualmente en fase de finalización.

Con ambas iniciativas, la Cooperativa mejorará su eficiencia operativa y reforzará la seguridad de sus trabajadores, consolidando el proceso de transformación tecnológica de la planta de Olmedo