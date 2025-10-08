La Aemet pone sobre aviso a dos zonas de Castilla y León por fuertes lluvias con tormenta

Este inicio del mes de octubre está siendo caluroso en Castilla y León, con temperaturas diurnas por encima delos 25 grados en buena parte de la comunidad, y con las mínimas en el entorno de los nueve y diez grados en las capitales de provincia.

Un otoño cálido de momento y seco, aunque parece que esto último tiene visos de cambiar en los próximos días con la llegada de una nueva DANA, de nombre Alice, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que provocará chubascos muy fuertes y persistentes en varias zonas de España en los próximos días, sobre todo en el este de la Península Ibérica y en las Islas Baleares.

En Castilla y León, en principio, no se esperan muchas lluvias, si bien este miércoles sí que podrían caer y de forma copiosa en dos zonas de la comunidad del sistema central: Ávila y Segovia.

De hecho, la Aemet ha lanzado sendos avisos meteorológicos para estas dos provincias, ya que no se descartan chubascos que además podrían ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes.

La previsión de la Agencia habla de que el día amanecrá en la comunidad con intervalos de nubosidad media y alta, y de evolución por la tarde, sobre todo en zonas de montaña, donde no se descartan chubascos, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta en el Sistema Central. Algún intervalo de nubosidad baja por la mañana en el tercio oeste con brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, que oscilaran entre los 8 grados de León y los 12 de Segovia, que marcará la mínima más alta, mientras que las máximas volverán a estar por encima de los 25 grados en buena parte de Castilla y León, con las provincias de Zamora y Valladolid a la cabeza, ya que podrían superar los 27 grados durante las horas centrales del día. Las remperaturas bajarán sin embargo en el extremo norte y oeste.

El viento será variable, con predominio de componente norte, y soplará flojo con intervalos de moderado en la segunda mitad del día.