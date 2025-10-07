Mañueco augura el «caos» si el PSOE llega a gobernar en Castilla y León

Intensa y bronca sesión de control a la Junta la que se celebraba esta tarde en las Cortes de Castilla y León, donde se nota cada vez más en las intervenciones de sus señorías la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, previstas en principio para el 15 de marzo del año que viene salvo que Pedro Sánchez adelante las generales antes de esa fecha.

Un ambiente preelectoral que se notaba ya en las preguntas orales al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y sus consejeros, pero también y sobre todo en el posterior debate parlamentario, más caliente y mordaz si cabe de lo habitual, con protagonismo para los temas de actualidad de la política en España.

Sobre todo durante los cara a cara que mantuvo Mañueco con la oposición del PSOE, Vox y Unidas Podemos principalmente. A los socialistas les echaba en cara que le preguntaran por el «caos» que está generando su gestión en la Junta, cuando es el Gobierno de Sánchez y el PSOE los que viven cada día en el caos, en alusión a los casos de corrupción que salpican al entorno familiar de Sánchez, al propio Gobierno de España y al partido del puño y la rosa, con su ex secretario de organización, Santos Cerdán, en la cárcel.

Igualmente, recordaba el «escándalo» de los fallos de las pulseras para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista o al «caos» diario que se vive en los aeropuertos y estaciones de trenes. En ambos casos, dos departamento dirigidos por socialistas de Castilla y León, como Ana Redondo y Óscar Puente. «Aquí no hay más que un caos, el del Gobierno de España y el del PSOE», decía el líder popular, quien advertía de que esto es lo que ocurriría en esta comunidad si los socialistas llegan al Gobierno de Castilla y León.

Antes, la portavoz de los del puño y la rosa, Patricia Gómez, había acusado a Mañueco de ser un peligro para la región, además de denunciar problemas con la tarjeta Buscyl de transporte gratuito, que denominó como «caoscyl», y para quien el PSOE es uno de los mayores «fiascos».

Mañueco, por su parte, reivindicaba su gestión «útil y eficaz» en beneficio de los castellanos y leoneses, sobre todo en Educación, en afiliación a la Seguridad Social o en las ayudas para los afectados por los incendios de este verano, además de defender la tarjeta Buscyl como un «gran éxito» que al final de esta semana contará ya con 400.000 usuarios.

También se las tuvo tiesas con el portavoz de Vox, David Hierro, a cuenta de la inmigración, después de que éste último echara en cara al presidente que ya no le cree nadie, y especialmente en este tema tras la declaración de Murcia firmada por el PP.

El jefe del Ejecutivo regional, por su parte, se alegraba de que los de Santiago Abascal se interesen por dicho documento, pero también les pedía que de una vez por todas «se alejen de sus prejuicios, posturas populistas, prejuicios y falsas verdades» en torno a la cuestión de la inmigración.

El Hospital de Soria encara su recta final

El líder de los populares avanzaba ayer que las obras de reforma que se están realizando en el Hospital de Soria terminarán en unos meses, y que el centro sanitario será una realidad a finales de este año o en las primeras semanas de 2026.

«Los trabajos encaran su recta final», decía Mañueco durante su cara a cara con el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, quien le había afeado los años de retraso de esta reforma.

El jefe del Ejecutivo regional, además, aseguraba que Soria tiene una Sanidad «de primera» con una Unidad de Radioterapia a pleno funcionamiento, entre otras cuestiones.