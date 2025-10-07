La Junta intensifica los proyectos de innovación, investigación y transferencia tecnológica del sector porcino

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, ha indicado hoy, en el marco de la inauguración del XLIV Congreso ANAPORC, que se celebra en la localidad segoviana de La Granja hasta el próximo jueves 9 de octubre, que la Junta de Castilla y León trabaja en diferentes proyectos de innovación, investigación y transferencia tecnológica del sector porcino con una inversión que supera el millón de euros.

Más en concreto, estos trabajos se desarrollan en la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo (Salamanca), en el Centro de Pruebas del Porcino en Hontalbilla en Segovia y en el Grupo de Investigación de Residuos en Zamadueñas (Valladolid), donde, de la mano de diferentes empresas y entidades, se están estudiando, entre otros, fuentes alternativas de materias primas y proteínas para alimentación, incorporación de elementos que mejoren la salud digestiva, calidad de la carne, sanidad y bienestar animal, emisiones y gestión de purines, fertilización o digitalización de la gestión.

Estos centros dependientes del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), al margen de la labor investigadora, y tal y como ha recordado el viceconsejero, se encuentran a disposición de ganaderos, industria y cooperativas para llevar a cabo ensayos prácticos y transferencia de conocimiento, en una muestra del compromiso de la Junta con el sector porcino, uno de los pilares de la economía regional y un referente en el conjunto de España.

Dentro del ámbito de la innovación, investigación y transferencia tecnológica, el viceconsejero destacó también la creación del Grupo AKISCYL Porcino, una iniciativa público-privada que reúne a administraciones, cooperativas y empresas del sector y que se establece como una herramienta de trabajo compartido que nos permitirá medir, mejorar y comunicar con datos objetivos, abriendo el sector a la sociedad y reforzando su imagen como ejemplo de profesionalidad, sostenibilidad y progreso rural.

en este sentido, el viceconsejero destacó que Castilla y León es una auténtica potencia cárnica nacional, situando a la Comunidad como la tercera autonomía productora del país.

Estos datos, que, según indicó Llorente, no son sólo cifras, son empleo, inversión y vida en nuestros pueblos; suponen el 6 % del PIB regional y una producción valorada en casi 2.000 millones de euros, el 23 % del valor total de la rama agraria.

Tan es así que más del 75 % de las explotaciones porcinas de Castilla y León se ubican en municipios de menos de 1.000 habitantes, y la mayor parte de la industria asociada (mataderos, fábricas de piensos y empresas cárnicas) mantiene una fuerte implantación en el medio rural.

Durante su intervención, el viceconsejero recordó que la Junta ha destinado en los últimos años más de 124 millones de euros en ayudas, que han movilizado 229,5 millones de inversión para la modernización, digitalización y relevo generacional del sector a través del Programa de Desarrollo Rural 2014–2022 y el PEPAC 2023–2027.