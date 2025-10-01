La Aemet pone fecha al regreso de las lluvias a Castilla y León

El final del mes de septiembre ha sido especialmente complicado en la zona mediterránea de España, donde las fuertes lluvias están provocando serios daños en zonas de la provincia de Valencia, Alicante, pero también en Tarragona y sobre todo en Ibiza y Formentera, en las Islas Baleares.

También ha caído bastante agua en Zaragoza, lo que ha provocado serias inundaciones y que el Ebro se desbordara por varios puntos.

En Castilla y León, por el contrario, estos días están siendo de tranquilidad y estabilidad, con algo de viento y frescor por las mañanas a primera hora.

De hecho, ayer, la localidad sanabresa de Robleda-Cervantes marcó la temperatura más baja de España con 1,2 grados, por delante de Pradollano (Sierra Nevada), donde los termómetros bajaron hasta los 1,5 grados.

Entre los diez valores más fríos de todo el país registrados por la Agencia Estatal de Meteorología, aparecieron este martes pasado también Puerto de San Isidro (León), con 1,7 grados; Villablino (León), con 2,5 grados; Cubillas de Rueda (León) y Aguilar de Campoo (Palencia), ambos con 3,3 grados y Barrios de Luna (León), con 3,4 grados.

Pero a pesar de este frío mañanero, los termómetros luego están subiendo dejando temperaturas más que agradables para la época del año en la que nos encontramos.

La predicción de la Aemet habla de que el día amanecerá poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental a primeras horas y algunas nubes de evolución durante las horas centrales en el Sistema Central.

Temperaturas con pocos cambios o con tendencia a subir. De hecho, las máximas podrían superar los 26 grados en algunas zonas de las provincias de Zamora y Salamanca durante las horas centrales del día y Burgos, con 22 grados, marcará la máxima más baja.

En cuanto a las mínimas, Burgos y Palencia llegarán a los 6 grados mientras que en Segovia no bajarán de los 11 grados.

El viento soplará variable o del noreste, y será flojo en general.

No hay avisos ni se esperan fenómenos meteológicos adversos de ningún tipo.

Es la mejor noticia que estaban esperando los ciudadanos-

Las lluvias no harán acto de presencia ni hoy ni tampoco el jueves y el viernes. Sin embargo, la Aemet avisa de que el sábado caerá agya en buena parte de la comunidad por la mañana y durante las horas centrales del día.